https://ria.ru/20221216/muftiy-1839274969.html

Муфтий рассказал о ценах на продукты для мусульман

Муфтий рассказал о ценах на продукты для мусульман - РИА Новости, 16.12.2022

Муфтий рассказал о ценах на продукты для мусульман

Разрешенные с точки зрения ислама продукты в Новый год не подорожают, спрос в этот период остается стабильным, заявил РИА Новости председатель Духовного... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:24

2022-12-16T18:24

2022-12-16T18:24

религия

альбир крганов

россия

индонезия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581826431_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eca6e9d9119be3c91c83210647ca9bcc.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Разрешенные с точки зрения ислама продукты в Новый год не подорожают, спрос в этот период остается стабильным, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."Мясо к Новому году вряд ли подорожает. Это связано с тем, что спрос на халяльную продукцию в предновогодний период остается стабильно ровным, поэтому такие продукты не повышаются в цене. Большой спрос на халяль отмечается в преддверии двух исламских праздников - Курбан-байрам и Ураза-байрам. Но и тогда халяль-магазины не поднимают цены из-за того, что к этому периоду бизнесмены специально готовят на продажу большое количество мяса жертвенных животных и другой продукции, например, фиников и сладостей", - сказал муфтий Крганов.По словам религиозного деятеля, новогоднее каникулярное время для мусульман ничем не отличается от людей других верований."Мы покупаем подарки родным и близким, особенно хочется порадовать детей, которые с хорошим настроением ждут наступления Нового года. Основные траты идут как раз на подарки, на новогодний стол и на гостей. Мандарины и апельсины - вот такие продукты пользуются особым спросом потому, что они приносят ощущение праздника", - заключил Крганов.Муфтий также добавил: расширение экспорта халяль-продукции из России в страны исламского мира положительным образом скажется на работе отечественных сельхозпроизводителей и поможет поднять деревню.Он сообщил, что в этом году побывал в ряде мусульманских стран, в частности, в Индонезии, там востребована мясная продукция, зерно и подсолнечное масло из РФ.

https://ria.ru/20221025/klub-1826700225.html

https://ria.ru/20211106/migranty-1757883762.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

альбир крганов, россия, индонезия, религия