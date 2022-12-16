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Муфтий рассказал о ценах на продукты для мусульман - РИА Новости, 16.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221216/muftiy-1839274969.html
Муфтий рассказал о ценах на продукты для мусульман
Муфтий рассказал о ценах на продукты для мусульман - РИА Новости, 16.12.2022
Муфтий рассказал о ценах на продукты для мусульман
Разрешенные с точки зрения ислама продукты в Новый год не подорожают, спрос в этот период остается стабильным, заявил РИА Новости председатель Духовного... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:24
2022-12-16T18:24
религия
альбир крганов
россия
индонезия
религия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Разрешенные с точки зрения ислама продукты в Новый год не подорожают, спрос в этот период остается стабильным, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."Мясо к Новому году вряд ли подорожает. Это связано с тем, что спрос на халяльную продукцию в предновогодний период остается стабильно ровным, поэтому такие продукты не повышаются в цене. Большой спрос на халяль отмечается в преддверии двух исламских праздников - Курбан-байрам и Ураза-байрам. Но и тогда халяль-магазины не поднимают цены из-за того, что к этому периоду бизнесмены специально готовят на продажу большое количество мяса жертвенных животных и другой продукции, например, фиников и сладостей", - сказал муфтий Крганов.По словам религиозного деятеля, новогоднее каникулярное время для мусульман ничем не отличается от людей других верований."Мы покупаем подарки родным и близким, особенно хочется порадовать детей, которые с хорошим настроением ждут наступления Нового года. Основные траты идут как раз на подарки, на новогодний стол и на гостей. Мандарины и апельсины - вот такие продукты пользуются особым спросом потому, что они приносят ощущение праздника", - заключил Крганов.Муфтий также добавил: расширение экспорта халяль-продукции из России в страны исламского мира положительным образом скажется на работе отечественных сельхозпроизводителей и поможет поднять деревню.Он сообщил, что в этом году побывал в ряде мусульманских стран, в частности, в Индонезии, там востребована мясная продукция, зерно и подсолнечное масло из РФ.
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альбир крганов, россия, индонезия, религия
Религия, Альбир Крганов, Россия, Индонезия, Религия
18:24 16.12.2022
 

Муфтий рассказал о ценах на продукты для мусульман

© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Разрешенные с точки зрения ислама продукты в Новый год не подорожают, спрос в этот период остается стабильным, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
"Мясо к Новому году вряд ли подорожает. Это связано с тем, что спрос на халяльную продукцию в предновогодний период остается стабильно ровным, поэтому такие продукты не повышаются в цене. Большой спрос на халяль отмечается в преддверии двух исламских праздников - Курбан-байрам и Ураза-байрам. Но и тогда халяль-магазины не поднимают цены из-за того, что к этому периоду бизнесмены специально готовят на продажу большое количество мяса жертвенных животных и другой продукции, например, фиников и сладостей", - сказал муфтий Крганов.
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По словам религиозного деятеля, новогоднее каникулярное время для мусульман ничем не отличается от людей других верований.
"Мы покупаем подарки родным и близким, особенно хочется порадовать детей, которые с хорошим настроением ждут наступления Нового года. Основные траты идут как раз на подарки, на новогодний стол и на гостей. Мандарины и апельсины - вот такие продукты пользуются особым спросом потому, что они приносят ощущение праздника", - заключил Крганов.
Муфтий также добавил: расширение экспорта халяль-продукции из России в страны исламского мира положительным образом скажется на работе отечественных сельхозпроизводителей и поможет поднять деревню.
Он сообщил, что в этом году побывал в ряде мусульманских стран, в частности, в Индонезии, там востребована мясная продукция, зерно и подсолнечное масло из РФ.
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