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Украинский суд продлил арест экс-главе предприятия "Мотор Сич", пишут СМИ

Украинский суд продлил арест экс-главе предприятия "Мотор Сич", пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2022

Украинский суд продлил арест экс-главе предприятия "Мотор Сич", пишут СМИ

Суд на Украине продлил арест экс-главе предприятия "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, он останется под стражей до 11 февраля, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:00

2022-12-16T08:00

2022-12-16T08:00

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд на Украине продлил арест экс-главе предприятия "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, он останется под стражей до 11 февраля, сообщает украинский телеканал 24tv.ua.Ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы. Оба были задержаны по подозрению в сотрудничестве с РФ.Киевский апелляционный суд не изменил решение Шевченковского суда Киева, мера пресечения осталась в силе, хотя ее и пытались обжаловать, передает телеканал.По информации телеканала, заседание проходило в закрытом режиме. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, поскольку "должны были озвучивать информацию, содержащую государственную тайну", речь идет о сведениях о госзаказе оборонного комплекса. Однако решение объявляли открыто. Как передает телеканал, адвокат Богуслаева Руслан Волынец сообщил, что обдумает вопрос об обжаловании судебного решения после получения полного текста.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20221130/motor_sich-1835393121.html

https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830161972.html

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