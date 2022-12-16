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В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад - РИА Новости, 16.12.2022
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В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад
В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад - РИА Новости, 16.12.2022
В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад
Городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада на предстоящих выходных, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:33
2022-12-16T13:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада на предстоящих выходных, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, москвичам стоит быть внимательнее в непогоду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столице вновь ожидается снегопад, может выпасть до 20 сантиметров снега, местами гололедица и снежный накат на дорогах, порывы ветра – до 15 метров в секунду. В связи с непогодой городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Также он отметил, что для очистки Москвы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников. В настоящее время продолжаются мероприятия по уборке улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка крыш жилых домов. Проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой. "Общественный транспорт, несмотря на сильные снегопады, работает без сбоев, все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме", – добавил Бирюков. В столичном комплексе городского хозяйства попросили горожан в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не препятствовать движению уборочной техники.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
13:33 16.12.2022
 

В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада на предстоящих выходных, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, москвичам стоит быть внимательнее в непогоду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столице вновь ожидается снегопад, может выпасть до 20 сантиметров снега, местами гололедица и снежный накат на дорогах, порывы ветра – до 15 метров в секунду. В связи с непогодой городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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Также он отметил, что для очистки Москвы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников. В настоящее время продолжаются мероприятия по уборке улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка крыш жилых домов. Проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой.
"Общественный транспорт, несмотря на сильные снегопады, работает без сбоев, все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме", – добавил Бирюков.
В столичном комплексе городского хозяйства попросили горожан в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не препятствовать движению уборочной техники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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