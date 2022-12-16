https://ria.ru/20221216/moskva-1839140156.html
В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад
В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад - РИА Новости, 16.12.2022
В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад
Городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада на предстоящих выходных, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:33
2022-12-16T13:33
2022-12-16T13:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838650867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcfa1a9b3ae0139d7ac63d8fee4ab68e.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада на предстоящих выходных, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, москвичам стоит быть внимательнее в непогоду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столице вновь ожидается снегопад, может выпасть до 20 сантиметров снега, местами гололедица и снежный накат на дорогах, порывы ветра – до 15 метров в секунду. В связи с непогодой городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Также он отметил, что для очистки Москвы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников. В настоящее время продолжаются мероприятия по уборке улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка крыш жилых домов. Проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой. "Общественный транспорт, несмотря на сильные снегопады, работает без сбоев, все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме", – добавил Бирюков. В столичном комплексе городского хозяйства попросили горожан в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не препятствовать движению уборочной техники.
https://realty.ria.ru/20221215/moek-1838962167.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838650867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc4889b2d2098d124d6c35d1f6a64230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада на предстоящих выходных, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, москвичам стоит быть внимательнее в непогоду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столице вновь ожидается снегопад, может выпасть до 20 сантиметров снега, местами гололедица и снежный накат на дорогах, порывы ветра – до 15 метров в секунду. В связи с непогодой городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова
.
Также он отметил, что для очистки Москвы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников. В настоящее время продолжаются мероприятия по уборке улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка крыш жилых домов. Проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой.
"Общественный транспорт, несмотря на сильные снегопады, работает без сбоев, все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме", – добавил Бирюков.
В столичном комплексе городского хозяйства попросили горожан в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не препятствовать движению уборочной техники.