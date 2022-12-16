https://ria.ru/20221216/moskva-1839140156.html

В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад

В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад - РИА Новости, 16.12.2022

В Москве из-за снегопада на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад

Городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада на предстоящих выходных, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:33

2022-12-16T13:33

2022-12-16T13:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада на предстоящих выходных, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, москвичам стоит быть внимательнее в непогоду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столице вновь ожидается снегопад, может выпасть до 20 сантиметров снега, местами гололедица и снежный накат на дорогах, порывы ветра – до 15 метров в секунду. В связи с непогодой городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Также он отметил, что для очистки Москвы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников. В настоящее время продолжаются мероприятия по уборке улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка крыш жилых домов. Проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой. "Общественный транспорт, несмотря на сильные снегопады, работает без сбоев, все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме", – добавил Бирюков. В столичном комплексе городского хозяйства попросили горожан в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не препятствовать движению уборочной техники.

https://realty.ria.ru/20221215/moek-1838962167.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков