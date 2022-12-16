https://ria.ru/20221216/moskva-1839059281.html
Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня
Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня - РИА Новости, 16.12.2022
Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня
Столичный департамент транспорта предупреждает о начале часа пик на дорогах в 16.00 и рекомендует воспользоваться общественным транспортом, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:43
2022-12-16T08:43
2022-12-16T08:43
общество
городское хозяйство москвы
москва
департамент транспорта г. москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичный департамент транспорта предупреждает о начале часа пик на дорогах в 16.00 и рекомендует воспользоваться общественным транспортом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Вечерний час пик начнется раньше - около 16.00. И растянется до 20.00. Рекомендуем отложить поездки в этот промежуток времени или выбрать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, а вам никуда не опоздать", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение будет затруднено в центре города, на магистралях по направлению в область, на эстакадах и мостах. Сейчас движение оценивается в четыре балла, затруднено движение в сторону центра.
https://ria.ru/20221215/snegopad-1838969789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, департамент транспорта г. москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня
Дептранс Москвы предупредил о начале часа пик на дорогах в 16.00