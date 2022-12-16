Рейтинг@Mail.ru
Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/moskva-1839059281.html
Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня
Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня - РИА Новости, 16.12.2022
Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня
Столичный департамент транспорта предупреждает о начале часа пик на дорогах в 16.00 и рекомендует воспользоваться общественным транспортом, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:43
2022-12-16T08:43
общество
городское хозяйство москвы
москва
департамент транспорта г. москвы
московское центральное кольцо (мцк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831642933_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_9c1c2dbcbe6beb369bba410cf71dc4b9.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичный департамент транспорта предупреждает о начале часа пик на дорогах в 16.00 и рекомендует воспользоваться общественным транспортом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Вечерний час пик начнется раньше - около 16.00. И растянется до 20.00. Рекомендуем отложить поездки в этот промежуток времени или выбрать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, а вам никуда не опоздать", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение будет затруднено в центре города, на магистралях по направлению в область, на эстакадах и мостах. Сейчас движение оценивается в четыре балла, затруднено движение в сторону центра.
https://ria.ru/20221215/snegopad-1838969789.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831642933_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_34df8caa16f59e1195ff2e56286988e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, департамент транспорта г. москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
08:43 16.12.2022
 
Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня

Дептранс Москвы предупредил о начале часа пик на дорогах в 16.00

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Таганской площади в Москве
Автомобильное движение на Таганской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Таганской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичный департамент транспорта предупреждает о начале часа пик на дорогах в 16.00 и рекомендует воспользоваться общественным транспортом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Вечерний час пик начнется раньше - около 16.00. И растянется до 20.00. Рекомендуем отложить поездки в этот промежуток времени или выбрать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, а вам никуда не опоздать", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение будет затруднено в центре города, на магистралях по направлению в область, на эстакадах и мостах. Сейчас движение оценивается в четыре балла, затруднено движение в сторону центра.
Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 17:43
Москвичей предупредили о ночном снегопаде
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваДепартамент транспорта г. МосквыМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала