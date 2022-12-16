https://ria.ru/20221216/moskva-1839059281.html

Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня

Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня - РИА Новости, 16.12.2022

Дептранс Москвы предупредил о пробках во второй половине дня

Столичный департамент транспорта предупреждает о начале часа пик на дорогах в 16.00 и рекомендует воспользоваться общественным транспортом, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:43

2022-12-16T08:43

2022-12-16T08:43

общество

городское хозяйство москвы

москва

департамент транспорта г. москвы

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичный департамент транспорта предупреждает о начале часа пик на дорогах в 16.00 и рекомендует воспользоваться общественным транспортом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Вечерний час пик начнется раньше - около 16.00. И растянется до 20.00. Рекомендуем отложить поездки в этот промежуток времени или выбрать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, а вам никуда не опоздать", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение будет затруднено в центре города, на магистралях по направлению в область, на эстакадах и мостах. Сейчас движение оценивается в четыре балла, затруднено движение в сторону центра.

https://ria.ru/20221215/snegopad-1838969789.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, департамент транспорта г. москвы, московское центральное кольцо (мцк)