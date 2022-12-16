https://ria.ru/20221216/moskva-1839055223.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода и до минус 3 градусов ожидает москвичей в пятницу, за ночь в столице выпало 6 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:22

2022-12-16T08:22

2022-12-16T08:22

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до минус 3 градусов ожидает москвичей в пятницу, за ночь в столице выпало 6 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Характер погоды будет обусловлен гребнем антициклона. Облачная с прояснениями погода, утром местами возможен небольшой снег. Температура максимальная в столице - минус 1-3, по области - минус 1-6 градусов", - рассказал Синенков.Также синоптик отметил, что ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба."Количество осадков выпало за ночь - 6 миллиметров", - добавил Синенков.

https://ria.ru/20221215/snegopad-1838969789.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, александр синенков