Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Синенков: москвичей в пятницу ожидает облачная погода и до минус трех градусов
© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до минус 3 градусов ожидает москвичей в пятницу, за ночь в столице выпало 6 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Характер погоды будет обусловлен гребнем антициклона. Облачная с прояснениями погода, утром местами возможен небольшой снег. Температура максимальная в столице - минус 1-3, по области - минус 1-6 градусов", - рассказал Синенков.
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Также синоптик отметил, что ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба.
"Количество осадков выпало за ночь - 6 миллиметров", - добавил Синенков.
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