https://ria.ru/20221216/mobilizatsiya-1839141364.html
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 16.12.2022
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации
На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:35
2022-12-16T13:35
2022-12-16T13:39
россия
центральный банк рф (цб рф)
частичная мобилизация в россии
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", - сказано в сообщении.В ЦБ также отметили, что в этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.
https://ria.ru/20221216/tsb-1839141023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_367b0816d595c5c7185a6bdfec861838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии, экономика, цены на нефть
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Частичная мобилизация в России, Экономика, Цены на нефть
13:35 16.12.2022 (обновлено: 13:39 16.12.2022)
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации
В ЦБ отметили усиление нехватки рабочей силы из-за последствий частичной мобилизации