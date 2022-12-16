Рейтинг@Mail.ru
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/mobilizatsiya-1839141364.html
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 16.12.2022
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации
На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:35
2022-12-16T13:39
россия
центральный банк рф (цб рф)
частичная мобилизация в россии
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", - сказано в сообщении.В ЦБ также отметили, что в этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.
https://ria.ru/20221216/tsb-1839141023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_367b0816d595c5c7185a6bdfec861838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии, экономика, цены на нефть
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Частичная мобилизация в России, Экономика, Цены на нефть
13:35 16.12.2022 (обновлено: 13:39 16.12.2022)
 
ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации

В ЦБ отметили усиление нехватки рабочей силы из-за последствий частичной мобилизации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", - сказано в сообщении.
В ЦБ также отметили, что в этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
13:34
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Частичная мобилизация в РоссииЭкономикаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала