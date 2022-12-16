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ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации

ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 16.12.2022

ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации

На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:35

2022-12-16T13:35

2022-12-16T13:39

россия

центральный банк рф (цб рф)

частичная мобилизация в россии

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", - сказано в сообщении.В ЦБ также отметили, что в этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, второй раз подряд.

https://ria.ru/20221216/tsb-1839141023.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), частичная мобилизация в россии, экономика, цены на нефть