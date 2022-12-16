https://ria.ru/20221216/miting-1839326694.html

В ЦАР молодежные активисты провели митинг в поддержку главы Русского дома

В ЦАР молодежные активисты провели митинг в поддержку главы Русского дома - РИА Новости, 16.12.2022

В ЦАР молодежные активисты провели митинг в поддержку главы Русского дома

Молодежные активисты проводят акции в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, сообщили РИА Новости представители учреждения. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:38

2022-12-16T23:38

2022-12-16T23:38

в мире

цар

банги

покушение на главу русского дома в цар

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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Молодежные активисты проводят акции в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, сообщили РИА Новости представители учреждения. В частности, митинг у Русского дома в Банги провела местная общественная организация "Азимут". "Молодежь Центральноафриканской республики поддерживает тебя, Дмитрий. Желаем тебе скорейшего выздоровления", - написано на плакатах участников митинга у Русского дома. Сытый был госпитализирован после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы. РИА Новости получило от представителей полиции Банги фото с места взрыва, где отчетливо видна записка с напечатанным текстом с угрозами "от всех французов".

https://ria.ru/20221216/zapiska-1839293489.html

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банги

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цар, банги, покушение на главу русского дома в цар