https://ria.ru/20221216/mir-1839049110.html
Оплата через Mir Pay станет доступна в российских интернет-магазинах
Оплата через Mir Pay станет доступна в российских интернет-магазинах - РИА Новости, 16.12.2022
Оплата через Mir Pay станет доступна в российских интернет-магазинах
Российские интернет-магазины смогут подключать оплату за товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay, сообщил РИА Новости провайдер интернет-платежей для торговых РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:05
2022-12-16T07:05
2022-12-16T07:06
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские интернет-магазины смогут подключать оплату за товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay, сообщил РИА Новости провайдер интернет-платежей для торговых предприятий "ЮKassa".Платить в интернете таким способом смогут владельцы карт "Мир" с телефонами на базе Android. Чтобы заплатить за товар или услугу, покупателю понадобится приложение Mir Pay. Вводить данные карты на платежной форме не нужно.Если у покупателя интернет-магазина карта "Мир" любого банка уже добавлена в приложение, то при оплате товара или услуги с мобильного устройства ему будет достаточно нажать на кнопку Mir Pay на странице оплаты и подтвердить платеж в приложении.Mir Pay - это специальное приложение от платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен.
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экономика, технологии, google android
Экономика, Технологии, Google Android
07:05 16.12.2022 (обновлено: 07:06 16.12.2022)
Оплата через Mir Pay станет доступна в российских интернет-магазинах
Бесконтактная оплата через Mir Pay станет доступна в российских интернет-магазинах
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские интернет-магазины смогут подключать оплату за товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay, сообщил РИА Новости провайдер интернет-платежей для торговых предприятий "ЮKassa".
"Платежные сценарии меняются, но покупатели, которые хотят платить в несколько кликов, остаются. Российские интернет-магазины могут предложить своим клиентам новый способ оплаты покупок - Mir Pay", - рассказали в компании.
Платить в интернете таким способом смогут владельцы карт "Мир" с телефонами на базе Android
. Чтобы заплатить за товар или услугу, покупателю понадобится приложение Mir Pay. Вводить данные карты на платежной форме не нужно.
Если у покупателя интернет-магазина карта "Мир" любого банка уже добавлена в приложение, то при оплате товара или услуги с мобильного устройства ему будет достаточно нажать на кнопку Mir Pay на странице оплаты и подтвердить платеж в приложении.
Mir Pay - это специальное приложение от платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен.