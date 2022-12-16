https://ria.ru/20221216/mir-1839049110.html

Оплата через Mir Pay станет доступна в российских интернет-магазинах

Оплата через Mir Pay станет доступна в российских интернет-магазинах - РИА Новости, 16.12.2022

Оплата через Mir Pay станет доступна в российских интернет-магазинах

Российские интернет-магазины смогут подключать оплату за товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay, сообщил РИА Новости провайдер интернет-платежей для торговых РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:05

2022-12-16T07:05

2022-12-16T07:06

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские интернет-магазины смогут подключать оплату за товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay, сообщил РИА Новости провайдер интернет-платежей для торговых предприятий "ЮKassa".Платить в интернете таким способом смогут владельцы карт "Мир" с телефонами на базе Android. Чтобы заплатить за товар или услугу, покупателю понадобится приложение Mir Pay. Вводить данные карты на платежной форме не нужно.Если у покупателя интернет-магазина карта "Мир" любого банка уже добавлена в приложение, то при оплате товара или услуги с мобильного устройства ему будет достаточно нажать на кнопку Mir Pay на странице оплаты и подтвердить платеж в приложении.Mir Pay - это специальное приложение от платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен.

https://ria.ru/20221216/bankomaty-1839044751.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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