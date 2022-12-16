https://ria.ru/20221216/mi-8-1839105888.html
Глава Бурятии назвал предварительную причину крушения Ми-8
Глава Бурятии назвал предварительную причину крушения Ми-8 - РИА Новости, 16.12.2022
Глава Бурятии назвал предварительную причину крушения Ми-8
Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в Бурятии стала ошибка пилотов или техническая неисправность, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:18
2022-12-16T12:18
2022-12-16T12:30
происшествия
ми-8 амтш
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в Бурятии стала ошибка пилотов или техническая неисправность, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.В пятницу вертолет загорелся при посадке в аэропорту в столице Бурятии. Пожар потушен. В крушении погибли три члена экипажа. Пассажиров на борту не было."Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена", - цитирует пресс-служба слова Цыденова.
https://ria.ru/20221216/vertolet-1839105770.html
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происшествия, ми-8 амтш
12:18 16.12.2022 (обновлено: 12:30 16.12.2022)
Глава Бурятии назвал предварительную причину крушения Ми-8
Цыденов: причиной крушения Ми-8 может быть техническая неисправность или ошибка пилотов