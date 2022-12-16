Рейтинг@Mail.ru
Депутат Киевсовета заявила, что "метро завтра вряд ли поедет" - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/metro-1839325988.html
Депутат Киевсовета заявила, что "метро завтра вряд ли поедет"
Депутат Киевсовета заявила, что "метро завтра вряд ли поедет" - РИА Новости, 16.12.2022
Депутат Киевсовета заявила, что "метро завтра вряд ли поедет"
Метро в Киеве вряд ли заработает 17 декабря, сообщила депутат Киевского совета Ксения Семенова. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:34
2022-12-16T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
виталий кличко
владимир зеленский
кирилл тимошенко
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833784656_266:427:2757:1828_1920x0_80_0_0_76bab0d576fdde47c10c3d92b6114699.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Метро в Киеве вряд ли заработает 17 декабря, сообщила депутат Киевского совета Ксения Семенова. Ранее украинское издание "Общественное" со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко сообщало, что электро- и водоснабжение в столице должны восстановить ориентировочно до утра 17 декабря. СМИ сообщали, что общественный транспорт Киева в пятницу вечером переполнен из-за нехватки автобусов. В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839084782.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833784656_470:389:2681:2048_1920x0_80_0_0_6f4b4e9854dcb91ffed50efc60b2d81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, виталий кличко, владимир зеленский, кирилл тимошенко, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
23:34 16.12.2022
 
Депутат Киевсовета заявила, что "метро завтра вряд ли поедет"

Депутат Киевсовета Семенова допустила, что метро в городе может не заработать 17 декабря

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Метро в Киеве вряд ли заработает 17 декабря, сообщила депутат Киевского совета Ксения Семенова.
"Метро завтра вряд ли поедет. Но будет больше автобусов по маршрутам. Хорошо, что суббота", - написала Семенова в соцсетях. По ее данным, "60% киевлян сейчас без света, 70% без воды".
Ранее украинское издание "Общественное" со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко сообщало, что электро- и водоснабжение в столице должны восстановить ориентировочно до утра 17 декабря. СМИ сообщали, что общественный транспорт Киева в пятницу вечером переполнен из-за нехватки автобусов.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 11:03Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Киеве начались перебои со светом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала