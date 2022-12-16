Депутат Киевсовета заявила, что "метро завтра вряд ли поедет"
Депутат Киевсовета Семенова допустила, что метро в городе может не заработать 17 декабря
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Метро в Киеве вряд ли заработает 17 декабря, сообщила депутат Киевского совета Ксения Семенова.
"Метро завтра вряд ли поедет. Но будет больше автобусов по маршрутам. Хорошо, что суббота", - написала Семенова в соцсетях. По ее данным, "60% киевлян сейчас без света, 70% без воды".
Ранее украинское издание "Общественное" со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко сообщало, что электро- и водоснабжение в столице должны восстановить ориентировочно до утра 17 декабря. СМИ сообщали, что общественный транспорт Киева в пятницу вечером переполнен из-за нехватки автобусов.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.