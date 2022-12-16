https://ria.ru/20221216/metro-1839325988.html

Депутат Киевсовета заявила, что "метро завтра вряд ли поедет"

Депутат Киевсовета заявила, что "метро завтра вряд ли поедет" - РИА Новости, 16.12.2022

Депутат Киевсовета заявила, что "метро завтра вряд ли поедет"

Метро в Киеве вряд ли заработает 17 декабря, сообщила депутат Киевского совета Ксения Семенова. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:34

2022-12-16T23:34

2022-12-16T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

виталий кличко

владимир зеленский

кирилл тимошенко

киев

украина

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Метро в Киеве вряд ли заработает 17 декабря, сообщила депутат Киевского совета Ксения Семенова. Ранее украинское издание "Общественное" со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко сообщало, что электро- и водоснабжение в столице должны восстановить ориентировочно до утра 17 декабря. СМИ сообщали, что общественный транспорт Киева в пятницу вечером переполнен из-за нехватки автобусов. В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в различных регионах. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, виталий кличко, владимир зеленский, кирилл тимошенко, киев, украина, вооруженные силы рф