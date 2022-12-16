В Магаданской области из-за метели закрыли несколько трасс

Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.

К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.