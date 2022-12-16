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В Магаданской области из-за метели закрыли несколько трасс - РИА Новости, 16.12.2022
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В Магаданской области из-за метели закрыли несколько трасс
В Магаданской области из-за метели закрыли несколько трасс - РИА Новости, 16.12.2022
В Магаданской области из-за метели закрыли несколько трасс
Дорожники в пятницу из-за сильной метели и снежных заносов закрыли проезд сразу на нескольких трассах Магаданской области, сообщает министерство дорожного... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:53
2022-12-16T10:34
происшествия
жкх
магаданская область
магадан
россия
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МАГАДАН, 16 дек - РИА Новости. Дорожники в пятницу из-за сильной метели и снежных заносов закрыли проезд сразу на нескольких трассах Магаданской области, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.В регион пришел мощный циклон, принесший ураганный ветер. Жители Магадана и нескольких поселков региона в четверг вечером остались без электричества. Ветром снесло одну из опор ЛЭП на трассе Палатка-Кулу-Нексикан. Энергетики ликвидировали аварию и подключили жителей через резервные мощности. В пятницу утром без электричества остались несколько населённых пунктов в Ольском округе региона, где введен режим ЧС. Аварию также уже ликвидировали."Из-за неблагоприятных погодных условий действует ограничение движения для всех видов транспорта на участках автомобильных дорог: "Солнечный – Ола", "Ола – Гадля", "Палатка – Кулу – Нексикан". Ограничение "Магадан – Балаганное – Талон" будет действовать до 10.00 (2.00 мск) 17 декабря 2022 года, "Солнечный – Ола" и "Ола – Гадля" до 19.00 (11.00 мск) 16 декабря 2022 года, "Палатка – Кулу – Нексикан" до 14.00 (6.00 мск) 16 декабря 2022 года. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - сообщает ведомство.Уточняется, что на автодорогах работает снегоуборочная техника.
https://ria.ru/20221215/moskva-1838977913.html
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Ураган в Магаданской области
В Магаданской области ураганный ветер. Когда он снес опору ЛЭП, город и несколько поселков вчера остались без света.
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происшествия, жкх, магаданская область, магадан, россия
Происшествия, ЖКХ, Магаданская область, Магадан, Россия
09:53 16.12.2022 (обновлено: 10:34 16.12.2022)
 
В Магаданской области из-за метели закрыли несколько трасс

В Магаданской области из-за сильной метели и снежных заносов закрыли несколько трасс

Читать ria.ru в
МАГАДАН, 16 дек - РИА Новости. Дорожники в пятницу из-за сильной метели и снежных заносов закрыли проезд сразу на нескольких трассах Магаданской области, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.
В регион пришел мощный циклон, принесший ураганный ветер. Жители Магадана и нескольких поселков региона в четверг вечером остались без электричества. Ветром снесло одну из опор ЛЭП на трассе Палатка-Кулу-Нексикан. Энергетики ликвидировали аварию и подключили жителей через резервные мощности. В пятницу утром без электричества остались несколько населённых пунктов в Ольском округе региона, где введен режим ЧС. Аварию также уже ликвидировали.
Ликвидация последствий снегопада в Москве
Вчера, 18:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме
"Из-за неблагоприятных погодных условий действует ограничение движения для всех видов транспорта на участках автомобильных дорог: "Солнечный – Ола", "Ола – Гадля", "Палатка – Кулу – Нексикан". Ограничение "Магадан – Балаганное – Талон" будет действовать до 10.00 (2.00 мск) 17 декабря 2022 года, "Солнечный – Ола" и "Ола – Гадля" до 19.00 (11.00 мск) 16 декабря 2022 года, "Палатка – Кулу – Нексикан" до 14.00 (6.00 мск) 16 декабря 2022 года. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - сообщает ведомство.
Уточняется, что на автодорогах работает снегоуборочная техника.
Снег кружится: как Москва переживает снегопад
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.

К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.

Снег в Москве
1 из 8

Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.

К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© Комплекс городского хозяйства Москвы

"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
2 из 8

"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Еще до старта снегопада дороги, магистрали и трассы столицы превентивно обработали с помощью противогололедных материалов (ПГМ) на основе солей. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки или "черного льда" – почти невидимого, но потенциально опасного для участников дорожного движения, особенно на участках у воды. Противогололедные материалы, используемые в Москве, не вредят дорожному покрытию и безопасны для людей и окружающей среды, а также проходят обязательный многоступенчатый контроль на соответствие техническим, экологическим и химическим нормативам.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
3 из 8

Еще до старта снегопада дороги, магистрали и трассы столицы превентивно обработали с помощью противогололедных материалов (ПГМ) на основе солей. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки или "черного льда" – почти невидимого, но потенциально опасного для участников дорожного движения, особенно на участках у воды. Противогололедные материалы, используемые в Москве, не вредят дорожному покрытию и безопасны для людей и окружающей среды, а также проходят обязательный многоступенчатый контроль на соответствие техническим, экологическим и химическим нормативам.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

После выпадения 4 сантиметров снега в уборке московских дорог задействуют крупногабаритную специализированную технику: плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры. Так как благодаря ПГМ снег не прилипает к дорожному покрытию и остается рыхлым, спецтехника быстро и эффективно сметает его с асфальта к обочине, формируя снежные валы. Затем их распределят по газонам, а часть снега вывезут на снегосплавные пункты.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
4 из 8

После выпадения 4 сантиметров снега в уборке московских дорог задействуют крупногабаритную специализированную технику: плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры. Так как благодаря ПГМ снег не прилипает к дорожному покрытию и остается рыхлым, спецтехника быстро и эффективно сметает его с асфальта к обочине, формируя снежные валы. Затем их распределят по газонам, а часть снега вывезут на снегосплавные пункты.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также объектам социального значения: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, многофункциональным центрам госуслуг.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
5 из 8

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также объектам социального значения: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, многофункциональным центрам госуслуг.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

В течение светового дня коммунальные службы города также проводят очистку скатных кровель жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности в работах задействовано свыше 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
6 из 8

В течение светового дня коммунальные службы города также проводят очистку скатных кровель жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности в работах задействовано свыше 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Во время сильных снегопадов пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по городу. По возможности следует перенести поездки на личном автомобиле и временно пересесть на общественный транспорт. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленных скоростных лимитов, пешеходам – обращать внимание на огороженные участки на тротуарах, где ведется уборка снега (в том числе с крыш) и избегать крутых спусков.

Ликвидация последствий снегопада в Москве
7 из 8

Во время сильных снегопадов пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по городу. По возможности следует перенести поездки на личном автомобиле и временно пересесть на общественный транспорт. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленных скоростных лимитов, пешеходам – обращать внимание на огороженные участки на тротуарах, где ведется уборка снега (в том числе с крыш) и избегать крутых спусков.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы

По вопросам, связанным с уборкой снега, москвичи могут обратиться:

- в свою управляющую компанию (уборка двора);

- Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81 (уборка дворов и улиц);

- в единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (уборка улиц, дорог, пешеходных зон).

Ликвидация последствий снегопада в Москве
8 из 8

По вопросам, связанным с уборкой снега, москвичи могут обратиться:

- в свою управляющую компанию (уборка двора);

- Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81 (уборка дворов и улиц);

- в единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (уборка улиц, дорог, пешеходных зон).

© Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 8

Снегопад в ночь с 13 на 14 декабря по праву заслужил статус "сильнейшего" с начала зимы – по данным КГХ Москвы, за ночь в столице выпало 15 сантиметров снега. При этом, отмечают в ведомстве, месячная норма декабря составляет 39 сантиметров.

К ликвидации последствий снегопада коммунальные и дорожные службы города подготовились заранее: специалисты перешли на усиленный режим работы, перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов на круглосуточное дежурство, подготовили генераторы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 8

"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 8

Еще до старта снегопада дороги, магистрали и трассы столицы превентивно обработали с помощью противогололедных материалов (ПГМ) на основе солей. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки или "черного льда" – почти невидимого, но потенциально опасного для участников дорожного движения, особенно на участках у воды. Противогололедные материалы, используемые в Москве, не вредят дорожному покрытию и безопасны для людей и окружающей среды, а также проходят обязательный многоступенчатый контроль на соответствие техническим, экологическим и химическим нормативам.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 8

После выпадения 4 сантиметров снега в уборке московских дорог задействуют крупногабаритную специализированную технику: плужно-щеточные машины, роторы, автогрейдеры. Так как благодаря ПГМ снег не прилипает к дорожному покрытию и остается рыхлым, спецтехника быстро и эффективно сметает его с асфальта к обочине, формируя снежные валы. Затем их распределят по газонам, а часть снега вывезут на снегосплавные пункты.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 8

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда. Под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также объектам социального значения: поликлиникам, больницам, школам, детским садам, многофункциональным центрам госуслуг.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 8

В течение светового дня коммунальные службы города также проводят очистку скатных кровель жилых домов, выступающих элементов на фасадах зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности в работах задействовано свыше 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 8

Во время сильных снегопадов пешеходам и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по городу. По возможности следует перенести поездки на личном автомобиле и временно пересесть на общественный транспорт. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать установленных скоростных лимитов, пешеходам – обращать внимание на огороженные участки на тротуарах, где ведется уборка снега (в том числе с крыш) и избегать крутых спусков.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
8 из 8

По вопросам, связанным с уборкой снега, москвичи могут обратиться:

- в свою управляющую компанию (уборка двора);

- Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81 (уборка дворов и улиц);

- в единую справочную службу правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77 (уборка улиц, дорог, пешеходных зон).

© Комплекс городского хозяйства Москвы
 
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