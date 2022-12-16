Рейтинг@Mail.ru
В ДНР рассказали об интересе корпораций в добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/metally-1839074873.html
В ДНР рассказали об интересе корпораций в добыче редкоземельных металлов
В ДНР рассказали об интересе корпораций в добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 16.12.2022
В ДНР рассказали об интересе корпораций в добыче редкоземельных металлов
Крупные российские корпорации заинтересованы в организации добычи в ДНР редкоземельных металлов, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер ДНР Владимир Ежиков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:19
2022-12-16T10:19
экономика
донецкая народная республика
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0de48c2abee0fa192bec8d7a2115dd44.jpg
ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Крупные российские корпорации заинтересованы в организации добычи в ДНР редкоземельных металлов, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер ДНР Владимир Ежиков."Отдельно можно сказать по запасам по недрам федерального значения, наработки идут совместно с Роснедрами в части определенных запасов редкоземельных элементов. Сейчас не буду говорить каких, но у нас крупные государственные российские корпорации заинтересовались, в том числе и организацией добычи здесь специфических видов недр, запасов редкоземельных металлов", - сказал он.Ежиков сообщил, что ДНР ведет переговоры с российскими компаниями об инвестировании в организацию "добычи и переработки этих же элементов здесь, на территории".
https://ria.ru/20221113/evropa-1831117278.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_445:0:2915:1853_1920x0_80_0_0_ca3efa184a4ff6aea509196399f4f7e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, донецкая народная республика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
10:19 16.12.2022
 
В ДНР рассказали об интересе корпораций в добыче редкоземельных металлов

Вице-премьер Ежиков: крупные корпорации хотят добывать в ДНР редкоземельные металлы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Крупные российские корпорации заинтересованы в организации добычи в ДНР редкоземельных металлов, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер ДНР Владимир Ежиков.
"Отдельно можно сказать по запасам по недрам федерального значения, наработки идут совместно с Роснедрами в части определенных запасов редкоземельных элементов. Сейчас не буду говорить каких, но у нас крупные государственные российские корпорации заинтересовались, в том числе и организацией добычи здесь специфических видов недр, запасов редкоземельных металлов", - сказал он.
Ежиков сообщил, что ДНР ведет переговоры с российскими компаниями об инвестировании в организацию "добычи и переработки этих же элементов здесь, на территории".
Никелевый завод - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 01:28
Эксперт рассказал, к чему приведет запрет на цветные металлы из России
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала