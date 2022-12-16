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В ДНР рассказали об интересе корпораций в добыче редкоземельных металлов
В ДНР рассказали об интересе корпораций в добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 16.12.2022
В ДНР рассказали об интересе корпораций в добыче редкоземельных металлов
Крупные российские корпорации заинтересованы в организации добычи в ДНР редкоземельных металлов, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер ДНР Владимир Ежиков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:19
2022-12-16T10:19
2022-12-16T10:19
экономика
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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Крупные российские корпорации заинтересованы в организации добычи в ДНР редкоземельных металлов, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер ДНР Владимир Ежиков."Отдельно можно сказать по запасам по недрам федерального значения, наработки идут совместно с Роснедрами в части определенных запасов редкоземельных элементов. Сейчас не буду говорить каких, но у нас крупные государственные российские корпорации заинтересовались, в том числе и организацией добычи здесь специфических видов недр, запасов редкоземельных металлов", - сказал он.Ежиков сообщил, что ДНР ведет переговоры с российскими компаниями об инвестировании в организацию "добычи и переработки этих же элементов здесь, на территории".
https://ria.ru/20221113/evropa-1831117278.html
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экономика, донецкая народная республика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
В ДНР рассказали об интересе корпораций в добыче редкоземельных металлов
Вице-премьер Ежиков: крупные корпорации хотят добывать в ДНР редкоземельные металлы