Рейтинг@Mail.ru
Медведев обозначил законные военные цели - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/medvedev-1839090744.html
Медведев обозначил законные военные цели
Медведев обозначил законные военные цели - РИА Новости, 16.12.2022
Медведев обозначил законные военные цели
Законными военными целями можно считать военно-политическое руководство страны — противника и вооруженные силы его союзников, написал в Telegram замглавы... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:31
2022-12-16T12:56
дмитрий медведев
россия
украина
политика
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Законными военными целями можно считать военно-политическое руководство страны — противника и вооруженные силы его союзников, написал в Telegram замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, в ходе конфликта с Украиной вопрос о легальных военных целях трактуется по-разному. При этом существуют "правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках".Медведев перечислил еще три военные цели, которые, по его мнению, можно считать законными:К последнему пункту замглавы Совбеза отнес мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221216/nato-1839086503.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221214/medvedev-1838724625.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, украина, политика
Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Политика, Специальная военная операция на Украине
11:31 16.12.2022 (обновлено: 12:56 16.12.2022)
 
Медведев обозначил законные военные цели

Медведев обозначил военные цели: военно-политическое руководство страны-противника

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Законными военными целями можно считать военно-политическое руководство страны — противника и вооруженные силы его союзников, написал в Telegram замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, в ходе конфликта с Украиной вопрос о легальных военных целях трактуется по-разному. При этом существуют "правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:14
Медведев прокомментировал поведение стран — членов НАТО
Медведев перечислил еще три военные цели, которые, по его мнению, можно считать законными:
  • любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооруженных сил;
  • любая военная и вспомогательная техника противника;
  • любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.
К последнему пункту замглавы Совбеза отнес мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 20:20В мире
Медведев ответил "недопрезиденту" Латвии после его слов о трибунале
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияУкраинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала