11:31 16.12.2022 (обновлено: 12:56 16.12.2022)
Медведев обозначил законные военные цели
Медведев обозначил военные цели: военно-политическое руководство страны-противника
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Законными военными целями можно считать военно-политическое руководство страны — противника и вооруженные силы его союзников, написал в Telegram замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, в ходе конфликта с Украиной вопрос о легальных военных целях трактуется по-разному. При этом существуют "правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках".
Медведев перечислил еще три военные цели, которые, по его мнению, можно считать законными:
- —любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооруженных сил;
- —любая военная и вспомогательная техника противника;
- —любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.
К последнему пункту замглавы Совбеза отнес мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.