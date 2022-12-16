https://ria.ru/20221216/medvedev-1839090744.html

Медведев обозначил законные военные цели

Медведев обозначил законные военные цели - РИА Новости, 16.12.2022

Медведев обозначил законные военные цели

Законными военными целями можно считать военно-политическое руководство страны — противника и вооруженные силы его союзников, написал в Telegram замглавы... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:31

2022-12-16T11:31

2022-12-16T12:56

дмитрий медведев

россия

украина

политика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Законными военными целями можно считать военно-политическое руководство страны — противника и вооруженные силы его союзников, написал в Telegram замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, в ходе конфликта с Украиной вопрос о легальных военных целях трактуется по-разному. При этом существуют "правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках".Медведев перечислил еще три военные цели, которые, по его мнению, можно считать законными:К последнему пункту замглавы Совбеза отнес мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221216/nato-1839086503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/medvedev-1838724625.html

россия

украина

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Дарья Буймова

дмитрий медведев, россия, украина, политика