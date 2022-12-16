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Командующий РВСН оценил надежность межконтинентальных баллистических ракет - РИА Новости, 16.12.2022
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Командующий РВСН оценил надежность межконтинентальных баллистических ракет
Командующий РВСН оценил надежность межконтинентальных баллистических ракет - РИА Новости, 16.12.2022
Командующий РВСН оценил надежность межконтинентальных баллистических ракет
Четыре пуска межконтинентальных баллистических ракет состоялись в России в 2022 году, они подтвердили высокую надежность ракетных комплексов, заявил командующий РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:28
2022-12-16T02:16
безопасность
сергей каракаев
россия
плесецк
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четыре пуска межконтинентальных баллистических ракет состоялись в России в 2022 году, они подтвердили высокую надежность ракетных комплексов, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.В их числе был успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты ракетного комплекса стационарного базирования "Сармат", напомнил Каракаев. Все пуски прошли с 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк, добавил он.
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безопасность, сергей каракаев, россия, плесецк, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Сергей Каракаев, Россия, Плесецк, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
00:28 16.12.2022 (обновлено: 02:16 16.12.2022)
 
Командующий РВСН оценил надежность межконтинентальных баллистических ракет

Командующий РВСН Каракаев: пуски МБР в России в 2022 году подтвердили их надежность

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четыре пуска межконтинентальных баллистических ракет состоялись в России в 2022 году, они подтвердили высокую надежность ракетных комплексов, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В 2022 году проведено четыре пуска стратегических ракет, которые подтвердили высокую надёжность ракетных комплексов", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

В их числе был успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты ракетного комплекса стационарного базирования "Сармат", напомнил Каракаев. Все пуски прошли с 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк, добавил он.
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
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БезопасностьСергей КаракаевРоссияПлесецкРакетные войска стратегического назначенияКрасная звезда
 
 
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