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Командующий РВСН оценил надежность межконтинентальных баллистических ракет

Командующий РВСН оценил надежность межконтинентальных баллистических ракет - РИА Новости, 16.12.2022

Командующий РВСН оценил надежность межконтинентальных баллистических ракет

Четыре пуска межконтинентальных баллистических ракет состоялись в России в 2022 году, они подтвердили высокую надежность ракетных комплексов, заявил командующий РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:28

2022-12-16T00:28

2022-12-16T02:16

безопасность

сергей каракаев

россия

плесецк

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четыре пуска межконтинентальных баллистических ракет состоялись в России в 2022 году, они подтвердили высокую надежность ракетных комплексов, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.В их числе был успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты ракетного комплекса стационарного базирования "Сармат", напомнил Каракаев. Все пуски прошли с 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк, добавил он.

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плесецк

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безопасность, сергей каракаев, россия, плесецк, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда