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Командующий РВСН заявил о возможности увеличения выпуска МБР в России - РИА Новости, 16.12.2022
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Командующий РВСН заявил о возможности увеличения выпуска МБР в России
Командующий РВСН заявил о возможности увеличения выпуска МБР в России - РИА Новости, 16.12.2022
Командующий РВСН заявил о возможности увеличения выпуска МБР в России
Российские оборонные предприятия производят современные межконтинентальные ракеты в заданном количестве, если будет надо - можно увеличить их выпуск, заявил... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T00:25
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безопасность
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские оборонные предприятия производят современные межконтинентальные ракеты в заданном количестве, если будет надо - можно увеличить их выпуск, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев."Предприятия оборонно-промышленного комплекса готовы и производят в заданном количестве современные РКСН, в том числе и тяжелого класса, а имеющиеся технологические мощности позволяют при необходимости увеличить их производство", - подчеркнул он.
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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
00:25 16.12.2022 (обновлено: 02:16 16.12.2022)
 
Командующий РВСН заявил о возможности увеличения выпуска МБР в России

Командующий РВСН Каракаев: выпуск МБР в России можно увеличить при необходимости

Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат"
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские оборонные предприятия производят современные межконтинентальные ракеты в заданном количестве, если будет надо - можно увеличить их выпуск, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Существующие в настоящее время темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения полностью удовлетворяют потребности РВСН", - отметил Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
"Предприятия оборонно-промышленного комплекса готовы и производят в заданном количестве современные РКСН, в том числе и тяжелого класса, а имеющиеся технологические мощности позволяют при необходимости увеличить их производство", - подчеркнул он.
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БезопасностьСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияКрасная звезда
 
 
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