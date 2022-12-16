https://ria.ru/20221216/mbr-1839033326.html

Командующий РВСН заявил о возможности увеличения выпуска МБР в России

Командующий РВСН заявил о возможности увеличения выпуска МБР в России - РИА Новости, 16.12.2022

Командующий РВСН заявил о возможности увеличения выпуска МБР в России

Российские оборонные предприятия производят современные межконтинентальные ракеты в заданном количестве, если будет надо - можно увеличить их выпуск, заявил... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T00:25

2022-12-16T00:25

2022-12-16T02:16

безопасность

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские оборонные предприятия производят современные межконтинентальные ракеты в заданном количестве, если будет надо - можно увеличить их выпуск, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев."Предприятия оборонно-промышленного комплекса готовы и производят в заданном количестве современные РКСН, в том числе и тяжелого класса, а имеющиеся технологические мощности позволяют при необходимости увеличить их производство", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221216/mbr-1839032938.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда