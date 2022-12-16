https://ria.ru/20221216/mashiny-1839243509.html

Тульский центр медицины катастроф получил новые машины

Тульский центр медицины катастроф получил новые машины - РИА Новости, 16.12.2022

Тульский центр медицины катастроф получил новые машины

Власти Тульской области передали 14 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, всего за последние три года автопарк скорой медицинской помощи был... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:03

2022-12-16T17:03

2022-12-16T17:03

тульская область

алексей дюмин

здоровье - общество

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ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Власти Тульской области передали 14 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, всего за последние три года автопарк скорой медицинской помощи был обновлен на 180 машин, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Тульской области проводится большая работа по обновлению автопарка машин скорой медицинской помощи. С 2019 года переданы 180 автомобилей, сегодня передаем 14, в следующем году в регион поступят еще 11. Наша основная задача – своевременно оказывать качественную медицинскую помощь жителям. Новые автомобили позволят оперативно доставлять в стационары пациентов, нуждающихся в госпитализации", – сказал первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев на церемонии передачи автомобилей.По информации пресс-службы, машины обладают высокой проходимостью и помогут обеспечить быстрый выезд бригад на вызов, особенно в сельской местности.Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием. Автомобили, закупленные в рамках соглашения с министерством промышленности и торговли РФ, распределят по подстанциям Тулы и районов области. Они выйдут на линию в ближайшее время.Также Центр медицины катастроф получил четыре пневмокаркасных модуля. Они могут использоваться как мобильный госпиталь или оперативный штаб на месте возникновения ЧС. Время разворачивания – не более получаса. Каждый рассчитан на 15 коек и оснащен системами поддержания температурного режима, бактерицидными облучателями, дизель-генератором, системой электропитания и освещения, складной портативной мебелью.

https://ria.ru/20221110/otdykh-1830429889.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, здоровье - общество