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Тульский центр медицины катастроф получил новые машины - РИА Новости, 16.12.2022
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Тульская область
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Тульский центр медицины катастроф получил новые машины
Тульский центр медицины катастроф получил новые машины - РИА Новости, 16.12.2022
Тульский центр медицины катастроф получил новые машины
Власти Тульской области передали 14 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, всего за последние три года автопарк скорой медицинской помощи был... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:03
2022-12-16T17:03
тульская область
алексей дюмин
здоровье - общество
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ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Власти Тульской области передали 14 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, всего за последние три года автопарк скорой медицинской помощи был обновлен на 180 машин, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Тульской области проводится большая работа по обновлению автопарка машин скорой медицинской помощи. С 2019 года переданы 180 автомобилей, сегодня передаем 14, в следующем году в регион поступят еще 11. Наша основная задача – своевременно оказывать качественную медицинскую помощь жителям. Новые автомобили позволят оперативно доставлять в стационары пациентов, нуждающихся в госпитализации", – сказал первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев на церемонии передачи автомобилей.По информации пресс-службы, машины обладают высокой проходимостью и помогут обеспечить быстрый выезд бригад на вызов, особенно в сельской местности.Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием. Автомобили, закупленные в рамках соглашения с министерством промышленности и торговли РФ, распределят по подстанциям Тулы и районов области. Они выйдут на линию в ближайшее время.Также Центр медицины катастроф получил четыре пневмокаркасных модуля. Они могут использоваться как мобильный госпиталь или оперативный штаб на месте возникновения ЧС. Время разворачивания – не более получаса. Каждый рассчитан на 15 коек и оснащен системами поддержания температурного режима, бактерицидными облучателями, дизель-генератором, системой электропитания и освещения, складной портативной мебелью.
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353
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алексей дюмин, здоровье - общество
Тульская область, Алексей Дюмин, Здоровье - Общество
17:03 16.12.2022
 

Тульский центр медицины катастроф получил новые машины

© Фото : Пресс-службы правительства Тульской областиТульский центр медицины катастроф получил новые машины
Тульский центр медицины катастроф получил новые машины - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-службы правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Власти Тульской области передали 14 автомобилей региональному Центру медицины катастроф, всего за последние три года автопарк скорой медицинской помощи был обновлен на 180 машин, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Тульской области проводится большая работа по обновлению автопарка машин скорой медицинской помощи. С 2019 года переданы 180 автомобилей, сегодня передаем 14, в следующем году в регион поступят еще 11. Наша основная задача – своевременно оказывать качественную медицинскую помощь жителям. Новые автомобили позволят оперативно доставлять в стационары пациентов, нуждающихся в госпитализации", – сказал первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев на церемонии передачи автомобилей.
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10 ноября, 11:12Тульская область
В Тульской области создали новую зону отдыха
По информации пресс-службы, машины обладают высокой проходимостью и помогут обеспечить быстрый выезд бригад на вызов, особенно в сельской местности.
Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием. Автомобили, закупленные в рамках соглашения с министерством промышленности и торговли РФ, распределят по подстанциям Тулы и районов области. Они выйдут на линию в ближайшее время.
© Фото : Пресс-службы правительства Тульской областиТульский центр медицины катастроф получил новые машины
Тульский центр медицины катастроф получил новые машины - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-службы правительства Тульской области
Тульский центр медицины катастроф получил новые машины
Также Центр медицины катастроф получил четыре пневмокаркасных модуля. Они могут использоваться как мобильный госпиталь или оперативный штаб на месте возникновения ЧС. Время разворачивания – не более получаса. Каждый рассчитан на 15 коек и оснащен системами поддержания температурного режима, бактерицидными облучателями, дизель-генератором, системой электропитания и освещения, складной портативной мебелью.
 
Тульская областьАлексей ДюминЗдоровье - Общество
 
 
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