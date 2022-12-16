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Дезертир ВСУ рассказал про мародерство чернокожих наемников - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/marodery-1839043784.html
Дезертир ВСУ рассказал про мародерство чернокожих наемников
Дезертир ВСУ рассказал про мародерство чернокожих наемников - РИА Новости, 16.12.2022
Дезертир ВСУ рассказал про мародерство чернокожих наемников
Иностранные чернокожие наемники в селе Курдюмовка (между Артемовском и Майорском) в ДНР занимались мародерством и ездили по селу на украденных велосипедах,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:45
2022-12-16T09:11
специальная военная операция на украине
иван приходько
артемовский
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Иностранные чернокожие наемники в селе Курдюмовка (между Артемовском и Майорском) в ДНР занимались мародерством и ездили по селу на украденных велосипедах, рассказал РИА Новости дезертировавший из украинской армии местный житель Дмитрий Горецкий.Об освобождении Курдюмовки от украинских войск впервые сообщил 30 ноября мэр Горловки Иван Приходько, затем эту информацию подтвердило Минобороны РФ."26-27 числа (ноября) "Вагнеры" зашли, за неделю до этого приезжали какие-то наемники, до нас… Они все черные, не по-нашему разговаривают, даже не по-украински. Они на три дня приехали, очень много. У меня у дядьки мотоцикл украли, велосипеды украли, на велосипедах как дома ездили по селу, повыносили все, что можно", - сказал Горецкий. Ранее жители Курдюмовки уже сообщали о мародерстве со стороны украинских войск.Также Горецкий сообщил, что, по словам украинских военных, наемники приехали для укрепления украинских позиций после прорыва оборонительных рубежей российскими силами. По его словам, иностранцы были вооружены незнакомыми для него автоматами и носили черный камуфляж.Кроме того, рассказал украинец, они использовали гражданские объекты для прикрытия своих огневых позиций."У нас убежище в центре поселка есть с магазином, двухэтажное здание, под магазин ставят миномет и лупят от нас", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/artemovsk-1838961785.html
https://ria.ru/20221208/naemnik-1837098758.html
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Местный житель о мародерстве иностранных наемников в селе Курдюмовка
Иностранные чернокожие наемники в селе Курдюмовка (между Артемовском и Майорском) в ДНР занимались мародерством и ездили по селу на украденных велосипедах, рассказал РИА Новости дезертировавший из украинской армии местный житель Дмитрий Горецкий.
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иван приходько, артемовский, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Артемовский, Донецкая Народная Республика, Горловка
04:45 16.12.2022 (обновлено: 09:11 16.12.2022)
 
Дезертир ВСУ рассказал про мародерство чернокожих наемников

Дезертир ВСУ: чернокожие наемники занимались мародерством и ездили на краденых велосипедах

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Иностранные чернокожие наемники в селе Курдюмовка (между Артемовском и Майорском) в ДНР занимались мародерством и ездили по селу на украденных велосипедах, рассказал РИА Новости дезертировавший из украинской армии местный житель Дмитрий Горецкий.
Об освобождении Курдюмовки от украинских войск впервые сообщил 30 ноября мэр Горловки Иван Приходько, затем эту информацию подтвердило Минобороны РФ.
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"26-27 числа (ноября) "Вагнеры" зашли, за неделю до этого приезжали какие-то наемники, до нас… Они все черные, не по-нашему разговаривают, даже не по-украински. Они на три дня приехали, очень много. У меня у дядьки мотоцикл украли, велосипеды украли, на велосипедах как дома ездили по селу, повыносили все, что можно", - сказал Горецкий. Ранее жители Курдюмовки уже сообщали о мародерстве со стороны украинских войск.
Также Горецкий сообщил, что, по словам украинских военных, наемники приехали для укрепления украинских позиций после прорыва оборонительных рубежей российскими силами. По его словам, иностранцы были вооружены незнакомыми для него автоматами и носили черный камуфляж.
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Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоАртемовскийДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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