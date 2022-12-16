https://ria.ru/20221216/marodery-1839043784.html

Дезертир ВСУ рассказал про мародерство чернокожих наемников

Дезертир ВСУ рассказал про мародерство чернокожих наемников - РИА Новости, 16.12.2022

Дезертир ВСУ рассказал про мародерство чернокожих наемников

Иностранные чернокожие наемники в селе Курдюмовка (между Артемовском и Майорском) в ДНР занимались мародерством и ездили по селу на украденных велосипедах,... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T04:45

2022-12-16T04:45

2022-12-16T09:11

специальная военная операция на украине

иван приходько

артемовский

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Иностранные чернокожие наемники в селе Курдюмовка (между Артемовском и Майорском) в ДНР занимались мародерством и ездили по селу на украденных велосипедах, рассказал РИА Новости дезертировавший из украинской армии местный житель Дмитрий Горецкий.Об освобождении Курдюмовки от украинских войск впервые сообщил 30 ноября мэр Горловки Иван Приходько, затем эту информацию подтвердило Минобороны РФ."26-27 числа (ноября) "Вагнеры" зашли, за неделю до этого приезжали какие-то наемники, до нас… Они все черные, не по-нашему разговаривают, даже не по-украински. Они на три дня приехали, очень много. У меня у дядьки мотоцикл украли, велосипеды украли, на велосипедах как дома ездили по селу, повыносили все, что можно", - сказал Горецкий. Ранее жители Курдюмовки уже сообщали о мародерстве со стороны украинских войск.Также Горецкий сообщил, что, по словам украинских военных, наемники приехали для укрепления украинских позиций после прорыва оборонительных рубежей российскими силами. По его словам, иностранцы были вооружены незнакомыми для него автоматами и носили черный камуфляж.Кроме того, рассказал украинец, они использовали гражданские объекты для прикрытия своих огневых позиций."У нас убежище в центре поселка есть с магазином, двухэтажное здание, под магазин ставят миномет и лупят от нас", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/artemovsk-1838961785.html

https://ria.ru/20221208/naemnik-1837098758.html

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

артемовский

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Местный житель о мародерстве иностранных наемников в селе Курдюмовка Иностранные чернокожие наемники в селе Курдюмовка (между Артемовском и Майорском) в ДНР занимались мародерством и ездили по селу на украденных велосипедах, рассказал РИА Новости дезертировавший из украинской армии местный житель Дмитрий Горецкий. 2022-12-16T04:45 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван приходько, артемовский, донецкая народная республика, горловка