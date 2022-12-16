https://ria.ru/20221216/malchik-1839327448.html

Девятилетний Кирилл из Донбасса поддерживает бойцов на блокпосту

Девятилетний Кирилл из Донбасса поддерживает бойцов на блокпосту - РИА Новости, 16.12.2022

Девятилетний Кирилл из Донбасса поддерживает бойцов на блокпосту

Девятилетний Кирилл морально поддерживает бойцов российской армии и помогает им нести службу на одном из блокпостов в Донбассе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:48

2022-12-16T23:48

2022-12-16T23:48

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Девятилетний Кирилл морально поддерживает бойцов российской армии и помогает им нести службу на одном из блокпостов в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Мальчик считает, что настоящий военнослужащий должен защищать детей и женщин, а также быть добрым, смелым и щедрым. Он добавил, что, когда вырастет, тоже планирует связать свою жизнь с армией. "Хочу стать либо летчиком, либо танкистом", - сказал он.

https://ria.ru/20220803/malchik-1806983662.html

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, донбасс