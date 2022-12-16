https://ria.ru/20221216/malchik-1839327448.html
Девятилетний Кирилл из Донбасса поддерживает бойцов на блокпосту
Девятилетний Кирилл из Донбасса поддерживает бойцов на блокпосту - РИА Новости, 16.12.2022
Девятилетний Кирилл из Донбасса поддерживает бойцов на блокпосту
Девятилетний Кирилл морально поддерживает бойцов российской армии и помогает им нести службу на одном из блокпостов в Донбассе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:48
2022-12-16T23:48
2022-12-16T23:48
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Девятилетний Кирилл морально поддерживает бойцов российской армии и помогает им нести службу на одном из блокпостов в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Мальчик считает, что настоящий военнослужащий должен защищать детей и женщин, а также быть добрым, смелым и щедрым. Он добавил, что, когда вырастет, тоже планирует связать свою жизнь с армией. "Хочу стать либо летчиком, либо танкистом", - сказал он.
https://ria.ru/20220803/malchik-1806983662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс
Девятилетний Кирилл из Донбасса поддерживает бойцов на блокпосту
Девятилетний Кирилл из Донбасса поддерживает бойцов и помогает им на блокпосту
ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Девятилетний Кирилл морально поддерживает бойцов российской армии и помогает им нести службу на одном из блокпостов в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
"Мои функции - махать военным и отдавать честь. Я им помогаю морально, поднимаю настроение", - рассказал Кирилл.
Мальчик считает, что настоящий военнослужащий должен защищать детей и женщин, а также быть добрым, смелым и щедрым. Он добавил, что, когда вырастет, тоже планирует связать свою жизнь с армией.
"Хочу стать либо летчиком, либо танкистом", - сказал он.