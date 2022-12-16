18:31 16.12.2022 (обновлено: 18:46 16.12.2022)
Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки"
Суд арестовал начальника участка "ТСК Дельта-строй" Макарова по делу о пожаре в ТЦ "Мега"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТушение пожара в магазине OBI на территории торгового центра "МЕГА Химки"
Тушение пожара в магазине OBI на территории торгового центра "МЕГА Химки". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья в четверг арестовал до 9 февраля начальника участка ООО "ТСК Дельта-строй" Александра Макарова по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Полина Вдовцова.
"Постановлением Химкинского городского суда Московской области Макарову Александру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля", - сказала собеседница агентства.
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Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.
Накануне два других фигуранта - прораб Ильнур Шайхутдинов и сварщик Денис Сагитов из этой же фирмы - были отпущены под подписку о невыезде. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в городе Химки и гибели человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Как рассказали РИА Новости в ГСУ СК, следователи провели осмотр здания гипермаркета и прилегающей к нему территории с применением криминалистической техники, в том числе квадрокоптера. Кроме того, были допрошены более 30 свидетелей, а также осмотрены автомобили, находящиеся на стоянке возле ТЦ.
В ходе обысков были изъяты более 10 системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, электродержатель, смывы, техническая документация здания и строительной организации, проводящей ремонтные работы. В рамках уголовного дела назначены экспертизы.
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