https://ria.ru/20221216/makarov-1839278099.html

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки" - РИА Новости, 16.12.2022

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Химкинский суд Подмосковья в четверг арестовал до 9 февраля начальника участка ООО "ТСК Дельта-строй" Александра Макарова по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки",... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:31

2022-12-16T18:31

2022-12-16T18:46

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья в четверг арестовал до 9 февраля начальника участка ООО "ТСК Дельта-строй" Александра Макарова по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Полина Вдовцова."Постановлением Химкинского городского суда Московской области Макарову Александру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля", - сказала собеседница агентства.Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.Накануне два других фигуранта - прораб Ильнур Шайхутдинов и сварщик Денис Сагитов из этой же фирмы - были отпущены под подписку о невыезде. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в городе Химки и гибели человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).Как рассказали РИА Новости в ГСУ СК, следователи провели осмотр здания гипермаркета и прилегающей к нему территории с применением криминалистической техники, в том числе квадрокоптера. Кроме того, были допрошены более 30 свидетелей, а также осмотрены автомобили, находящиеся на стоянке возле ТЦ.В ходе обысков были изъяты более 10 системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, электродержатель, смывы, техническая документация здания и строительной организации, проводящей ремонтные работы. В рамках уголовного дела назначены экспертизы.

https://ria.ru/20221212/balashikha-1837981396.html

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происшествия, химки, московская область (подмосковье), россия, химкинский городской суд, obi, следственный комитет россии (ск рф), пожар в тц "мега химки"