https://ria.ru/20221216/magadan-1839066724.html

Магаданская прокуратура пожурила чиновников за оставшийся без тепла поселок

Магаданская прокуратура пожурила чиновников за оставшийся без тепла поселок - РИА Новости, 16.12.2022

Магаданская прокуратура пожурила чиновников за оставшийся без тепла поселок

Прокуратура Магаданской области вынесла представление главе Ольского округа в связи с отключением отопления в поселке Радужный, оставшемся без электричества... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T09:33

2022-12-16T09:33

2022-12-16T09:33

происшествия

жкх

радужный

магаданская область

ольский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155549/49/1555494963_0:123:2906:1757_1920x0_80_0_0_d24132c93ac82a972c89364ebd3e66ba.jpg

МАГАДАН, 16 дек - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области вынесла представление главе Ольского округа в связи с отключением отопления в поселке Радужный, оставшемся без электричества из-за циклона, сообщает надзорное ведомство.В регион пришел мощный циклон, принесший ураганный ветер. В пятницу утром без электричества остались несколько населённых пунктов в Ольском округе региона. В поселках Армань, Балаганное, Тауйск, Талон запустили дизельные электростанции, но в Радужном это не могли сделать на протяжении нескольких часов, населенный пункт в морозы минус 15 находился без отопления. В Ольском округе региона объявлен режим ЧС. Сейчас авария ликвидирована."Учитывая невозможность использования основного оборудования котельной для отопления поселка Радужный, должно осуществляться переключение на дизельную электростанцию. Вместе с тем, указанные действия ответственными лицами не выполнены, в связи с чем жители многоквартирных домов поселка остались без отопления. Установлено, что органом местного самоуправления надлежащих мер по организации теплоснабжения не принято, в связи с чем главе администрации Ольского муниципального округа Форостовскому внесено представление, объявлено предостережение", - сообщает ведомство.Дополняется, что в поселок Радужный выехал прокурор Ольского района, который разбирается в ситуации на месте."Директору МУП муниципального образования "Ольский городской округ" "Ола-Электротеплосеть" внесено представление, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц производства по делу об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)", - дополняет прокуратура региона.

https://ria.ru/20221216/otoplenie-1839055815.html

https://realty.ria.ru/20221215/altay-1838900894.html

радужный

магаданская область

ольский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, радужный, магаданская область, ольский район, россия