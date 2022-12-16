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Магаданская прокуратура пожурила чиновников за оставшийся без тепла поселок - РИА Новости, 16.12.2022
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Магаданская прокуратура пожурила чиновников за оставшийся без тепла поселок
Магаданская прокуратура пожурила чиновников за оставшийся без тепла поселок - РИА Новости, 16.12.2022
Магаданская прокуратура пожурила чиновников за оставшийся без тепла поселок
Прокуратура Магаданской области вынесла представление главе Ольского округа в связи с отключением отопления в поселке Радужный, оставшемся без электричества... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:33
2022-12-16T09:33
происшествия
жкх
радужный
магаданская область
ольский район
россия
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МАГАДАН, 16 дек - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области вынесла представление главе Ольского округа в связи с отключением отопления в поселке Радужный, оставшемся без электричества из-за циклона, сообщает надзорное ведомство.В регион пришел мощный циклон, принесший ураганный ветер. В пятницу утром без электричества остались несколько населённых пунктов в Ольском округе региона. В поселках Армань, Балаганное, Тауйск, Талон запустили дизельные электростанции, но в Радужном это не могли сделать на протяжении нескольких часов, населенный пункт в морозы минус 15 находился без отопления. В Ольском округе региона объявлен режим ЧС. Сейчас авария ликвидирована."Учитывая невозможность использования основного оборудования котельной для отопления поселка Радужный, должно осуществляться переключение на дизельную электростанцию. Вместе с тем, указанные действия ответственными лицами не выполнены, в связи с чем жители многоквартирных домов поселка остались без отопления. Установлено, что органом местного самоуправления надлежащих мер по организации теплоснабжения не принято, в связи с чем главе администрации Ольского муниципального округа Форостовскому внесено представление, объявлено предостережение", - сообщает ведомство.Дополняется, что в поселок Радужный выехал прокурор Ольского района, который разбирается в ситуации на месте."Директору МУП муниципального образования "Ольский городской округ" "Ола-Электротеплосеть" внесено представление, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц производства по делу об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)", - дополняет прокуратура региона.
https://ria.ru/20221216/otoplenie-1839055815.html
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происшествия, жкх, радужный, магаданская область, ольский район, россия
Происшествия, ЖКХ, Радужный, Магаданская область, Ольский район, Россия
09:33 16.12.2022
 
Магаданская прокуратура пожурила чиновников за оставшийся без тепла поселок

Прокуратура Магаданской области вынесла представление главе оставшегося без света поселка

© РИА Новости / Ростислав НетисовУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
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МАГАДАН, 16 дек - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области вынесла представление главе Ольского округа в связи с отключением отопления в поселке Радужный, оставшемся без электричества из-за циклона, сообщает надзорное ведомство.
В регион пришел мощный циклон, принесший ураганный ветер. В пятницу утром без электричества остались несколько населённых пунктов в Ольском округе региона. В поселках Армань, Балаганное, Тауйск, Талон запустили дизельные электростанции, но в Радужном это не могли сделать на протяжении нескольких часов, населенный пункт в морозы минус 15 находился без отопления. В Ольском округе региона объявлен режим ЧС. Сейчас авария ликвидирована.
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Авария на ЛЭП оставила жителей магаданского поселка без отопления
"Учитывая невозможность использования основного оборудования котельной для отопления поселка Радужный, должно осуществляться переключение на дизельную электростанцию. Вместе с тем, указанные действия ответственными лицами не выполнены, в связи с чем жители многоквартирных домов поселка остались без отопления. Установлено, что органом местного самоуправления надлежащих мер по организации теплоснабжения не принято, в связи с чем главе администрации Ольского муниципального округа Форостовскому внесено представление, объявлено предостережение", - сообщает ведомство.
Дополняется, что в поселок Радужный выехал прокурор Ольского района, который разбирается в ситуации на месте.
"Директору МУП муниципального образования "Ольский городской округ" "Ола-Электротеплосеть" внесено представление, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц производства по делу об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)", - дополняет прокуратура региона.
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