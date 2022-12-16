https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839117619.html
Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы
Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы - РИА Новости, 16.12.2022
Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске принятие неотложных... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:45
2022-12-16T12:45
2022-12-16T12:45
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
экономика
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске принятие неотложных решений, связанных с экономикой и стабильностью финансовых систем. "Мы детально проанализируем проблемы на самом высоком уровне, которые требуют неотложных решений. Все они напрямую связаны с развитием экономики, стабильностью финансовых систем и благосостоянием граждан", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, экономика
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск, Белоруссия, Экономика
Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы
Президент Лукашенко планирует обсудить с Путиным вопросы стабильности финансовых систем