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Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы - РИА Новости, 16.12.2022
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Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы
Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы - РИА Новости, 16.12.2022
Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске принятие неотложных... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:45
2022-12-16T12:45
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
экономика
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске принятие неотложных решений, связанных с экономикой и стабильностью финансовых систем. "Мы детально проанализируем проблемы на самом высоком уровне, которые требуют неотложных решений. Все они напрямую связаны с развитием экономики, стабильностью финансовых систем и благосостоянием граждан", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
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александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, экономика
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск, Белоруссия, Экономика
12:45 16.12.2022
 
Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы

Президент Лукашенко планирует обсудить с Путиным вопросы стабильности финансовых систем

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске принятие неотложных решений, связанных с экономикой и стабильностью финансовых систем.
"Мы детально проанализируем проблемы на самом высоком уровне, которые требуют неотложных решений. Все они напрямую связаны с развитием экономики, стабильностью финансовых систем и благосостоянием граждан", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
09:14
Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияЭкономика
 
 
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