https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839117619.html

Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы

Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы - РИА Новости, 16.12.2022

Лукашенко обсудит с Путиным финансовые вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске принятие неотложных... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:45

2022-12-16T12:45

2022-12-16T12:45

александр лукашенко

владимир путин

минск

белоруссия

экономика

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Минске принятие неотложных решений, связанных с экономикой и стабильностью финансовых систем. "Мы детально проанализируем проблемы на самом высоком уровне, которые требуют неотложных решений. Все они напрямую связаны с развитием экономики, стабильностью финансовых систем и благосостоянием граждан", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

https://ria.ru/20221216/bezopasnost-1839064309.html

минск

белоруссия

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Дарья Буймова

александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, экономика