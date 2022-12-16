https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839095334.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом России
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом России - РИА Новости, 16.12.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом России
Белоруссия никогда не будет врагом России, передает агентство Белта со ссылкой на заявление президента республики Александра Лукашенко. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:47
2022-12-16T11:47
2022-12-16T12:50
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Белоруссия никогда не будет врагом России, передает агентство Белта со ссылкой на заявление президента республики Александра Лукашенко.Глава государства отметил, что ни в одной союзной программе нет посягательств на белорусские суверенитет и независимость. "Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко откровенно высказался насчет разговоров о суверенитете и независимости Белоруссии ввиду углубления сотрудничества с Россией. "Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров (предстоящие 19 декабря переговоры президентов в Минске - ред.) все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции", - подчеркнул белорусский лидер.Президент опроверг "перешептывания" о том, что Россия ставит неприемлемые для Минска условия. "Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация - руководство - хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское - от языка до российских традиций - свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы - государство суверенное и независимое", - обратил внимание Лукашенко.При этом глава республики напомнил, что белорусское государство в свое время было готово и дальше жить и работать в рамках Советского Союза - но, тем не менее, обретенные суверенитет и независимость незыблемы."Мы готовы были в одном государстве жить, служить, работать. Имя его Советский Союз. Все было на моих глазах. Но не мы его разрушили. И откуда пошли тенденции к разрушению этого государства, и о причинах этого разрушения мы много знаем. Поэтому нам, пусть неожиданно, достались эти суверенитет и независимость. Мы свято это должны хранить. Потому что этого хочет белорусский народ", - резюмировал Лукашенко.При этом он подчеркнул, что Россия - самое близкое Белоруссии государство. "Думаю, пока мы с вами у власти, мы такой тенденции будем придерживаться. Если бы было иначе, было бы, как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Те, кто сбежал, им надо зарабатывать деньги на жизнь. Деньги кто-то дал, сказал, как сказать, - они говорят", - пояснил белорусский лидер."Поэтому суверенитет и независимость незыблемы. И всякие разговоры у нас или там иначе - это значит предательство интересов белорусского народа", - вновь подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839094790.html
https://ria.ru/20221216/eksport-1839110784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко
11:47 16.12.2022 (обновлено: 12:50 16.12.2022)
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет врагом России
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск никогда не будет врагом для Москвы
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Белоруссия никогда не будет врагом России, передает агентство Белта со ссылкой на заявление президента республики Александра Лукашенко.
"Суверенитет и независимость Беларуси незыблемы. При этом Беларусь никогда не будет врагом России. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества", - передает агентство в пятницу.
Глава государства отметил, что ни в одной союзной программе нет посягательств на белорусские суверенитет и независимость. "Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко откровенно высказался насчет разговоров о суверенитете и независимости Белоруссии ввиду углубления сотрудничества с Россией. "Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров (предстоящие 19 декабря переговоры президентов в Минске
- ред.) все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент опроверг "перешептывания" о том, что Россия ставит неприемлемые для Минска условия. "Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация - руководство - хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское - от языка до российских традиций - свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы - государство суверенное и независимое", - обратил внимание Лукашенко.
При этом глава республики напомнил, что белорусское государство в свое время было готово и дальше жить и работать в рамках Советского Союза - но, тем не менее, обретенные суверенитет и независимость незыблемы.
"Мы готовы были в одном государстве жить, служить, работать. Имя его Советский Союз. Все было на моих глазах. Но не мы его разрушили. И откуда пошли тенденции к разрушению этого государства, и о причинах этого разрушения мы много знаем. Поэтому нам, пусть неожиданно, достались эти суверенитет и независимость. Мы свято это должны хранить. Потому что этого хочет белорусский народ", - резюмировал Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что Россия - самое близкое Белоруссии государство. "Думаю, пока мы с вами у власти, мы такой тенденции будем придерживаться. Если бы было иначе, было бы, как в Украине
. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Те, кто сбежал, им надо зарабатывать деньги на жизнь. Деньги кто-то дал, сказал, как сказать, - они говорят", - пояснил белорусский лидер.
"Поэтому суверенитет и независимость незыблемы. И всякие разговоры у нас или там иначе - это значит предательство интересов белорусского народа", - вновь подчеркнул Лукашенко.