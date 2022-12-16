https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839094790.html
Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным
Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.12.2022
Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная тема предстоящих 19 декабря в Минске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным -... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:45
2022-12-16T11:45
2022-12-16T11:55
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
россия
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МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная тема предстоящих 19 декабря в Минске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным - экономика.Он отметил, что главы государств, естественно, будут обсуждать и сотрудничество в сфере обороны и военпрома."Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности. Но главное - это экономика", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839095334.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире, россия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, В мире, Россия
11:45 16.12.2022 (обновлено: 11:55 16.12.2022)
Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что главная тема переговоров с Путиным — экономика