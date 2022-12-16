https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839094790.html

Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным

Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.12.2022

Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная тема предстоящих 19 декабря в Минске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным -... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:45

2022-12-16T11:45

2022-12-16T11:55

александр лукашенко

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белоруссия

в мире

россия

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МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главная тема предстоящих 19 декабря в Минске переговоров с российским лидером Владимиром Путиным - экономика.Он отметил, что главы государств, естественно, будут обсуждать и сотрудничество в сфере обороны и военпрома."Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности. Но главное - это экономика", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839095334.html

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Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире, россия