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В ГД подготовили проект об ответственности за повторную ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 16.12.2022
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В ГД подготовили проект об ответственности за повторную ЛГБТ-пропаганду
В ГД подготовили проект об ответственности за повторную ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 16.12.2022
В ГД подготовили проект об ответственности за повторную ЛГБТ-пропаганду
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект об уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за повторное... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T06:16
2022-12-16T06:16
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект об уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Депутат предложила три новые уголовные статьи по аналогии с ранее принятыми Госдумой поправками в КоАП о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений. Уголовная ответственность, согласно законопроекту, будет наступать за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ, если ранее человек был привлечен к административной ответственности.Так, за пропаганду ЛГБТ и смены пола в СМИ или интернете предлагается наказывать исправительными или принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. За распространение пропаганды среди детей будет грозить до 4 лет принудительных работ или лишение свободы на срок до 5 лет.За повторную пропаганду педофилии Останина предложила наказывать принудительными работами на срок до 4 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.Законопроектом также предлагается установить уголовную ответственность за повторное нарушение запрета на распространение среди несовершеннолетних информации, содержащей пропаганду ЛГБТ. За подобное деяние предлагается ввести ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 месяцев. За аналогичные деяния, совершенные с применением СМИ или интернета, предлагается ввести ответственность в виде принудительных работ сроком до 2 лет или лишения свободы до 2 лет.Законопроект направлен на отзыв в правительство.Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. При рассмотрении проекта во втором чтении поправки Останиной и депутата ГД Николая Бурляева об уголовной ответственности за повторное нарушение запрета были отклонены палатой. В профильном комитете по госстроительству и законодательству отмечали, что поправки в УК должны вноситься отдельным от КоАП законопроектом.
https://ria.ru/20221207/lgbt-1836925968.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
06:16 16.12.2022
 
В ГД подготовили проект об ответственности за повторную ЛГБТ-пропаганду

Депутат ГД Останина подготовила проект об ответственности за повторную ЛГБТ-пропаганду

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект об уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат предложила три новые уголовные статьи по аналогии с ранее принятыми Госдумой поправками в КоАП о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений. Уголовная ответственность, согласно законопроекту, будет наступать за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ, если ранее человек был привлечен к административной ответственности.
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Так, за пропаганду ЛГБТ и смены пола в СМИ или интернете предлагается наказывать исправительными или принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. За распространение пропаганды среди детей будет грозить до 4 лет принудительных работ или лишение свободы на срок до 5 лет.
За повторную пропаганду педофилии Останина предложила наказывать принудительными работами на срок до 4 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Законопроектом также предлагается установить уголовную ответственность за повторное нарушение запрета на распространение среди несовершеннолетних информации, содержащей пропаганду ЛГБТ. За подобное деяние предлагается ввести ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 месяцев. За аналогичные деяния, совершенные с применением СМИ или интернета, предлагается ввести ответственность в виде принудительных работ сроком до 2 лет или лишения свободы до 2 лет.
Законопроект направлен на отзыв в правительство.
Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. При рассмотрении проекта во втором чтении поправки Останиной и депутата ГД Николая Бурляева об уголовной ответственности за повторное нарушение запрета были отклонены палатой. В профильном комитете по госстроительству и законодательству отмечали, что поправки в УК должны вноситься отдельным от КоАП законопроектом.
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