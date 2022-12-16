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В Магаданской области вернули свет в поселки Арманского побережья - РИА Новости, 16.12.2022
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В Магаданской области вернули свет в поселки Арманского побережья
В Магаданской области вернули свет в поселки Арманского побережья - РИА Новости, 16.12.2022
В Магаданской области вернули свет в поселки Арманского побережья
Энергетики восстановили повреждённую ураганным ветром опору в Ольском округе Магаданской области, электроэнергия начала поступать в дома жителей поселков... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:04
2022-12-16T10:04
происшествия
жкх
магаданская область
магадан
магаданэнерго
россия
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МАГАДАН, 16 дек - РИА Новости. Энергетики восстановили повреждённую ураганным ветром опору в Ольском округе Магаданской области, электроэнергия начала поступать в дома жителей поселков Арманского побережья, сообщает пресс-служба ПАО "Магаданэнерго".В регион пришел мощный циклон, принесший ураганный ветер. Жители Магадана и нескольких поселков региона в четверг вечером остались без электричества. Ветром снесло одну из опор ЛЭП на трассе Палатка-Кулу-Нексикан. Энергетики ликвидировали аварию и подключили жителей через резервные мощности. В пятницу утром без электричества остались несколько населённых пунктов в Ольском округе региона. В поселках Армань, Балаганное, Тауйск, Талон запустили дизельные электростанции. В Ольском округе региона, где расположены обесточенные поселки, введен режим ЧС."Сотрудники Южных электрических сетей ПАО "Магаданэнерго" восстановили поврежденную ураганным ветром опору линии 110 кВ "МТЭЦ – Армань" и подали электроэнергию в поселки Арманского побережья Ольского городского округа. Восстановлением энергоснабжения Арманского побережья занимались две линейные бригады. Чтобы начать ремонтные работы, специалистам потребовалось расчистить подъездные пути к поврежденной опоре. Энергетики использовали спецтехнику повышенной проходимости", - сообщает пресс-служба предприятия.Дополняется, что сложные погодные условия в Магаданской области сохраняются. Сотрудники Магаданэнерго работают в особом режиме: организовано круглосуточное дежурство, усилены бригады, обеспечивающие проведение восстановительных работ.
https://ria.ru/20221216/magadan-1839066724.html
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происшествия, жкх, магаданская область, магадан, магаданэнерго, россия
Происшествия, ЖКХ, Магаданская область, Магадан, Магаданэнерго, Россия
10:04 16.12.2022
 
В Магаданской области вернули свет в поселки Арманского побережья

В Магаданской области восстановили поврежденную опору ЛЭП, из-за которой не было света

© Фото : пресс-служба ОАО "Дагэнергосеть"ЛЭП в снегу
ЛЭП в снегу - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : пресс-служба ОАО "Дагэнергосеть"
ЛЭП в снегу. Архивное фото
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МАГАДАН, 16 дек - РИА Новости. Энергетики восстановили повреждённую ураганным ветром опору в Ольском округе Магаданской области, электроэнергия начала поступать в дома жителей поселков Арманского побережья, сообщает пресс-служба ПАО "Магаданэнерго".
В регион пришел мощный циклон, принесший ураганный ветер. Жители Магадана и нескольких поселков региона в четверг вечером остались без электричества. Ветром снесло одну из опор ЛЭП на трассе Палатка-Кулу-Нексикан. Энергетики ликвидировали аварию и подключили жителей через резервные мощности. В пятницу утром без электричества остались несколько населённых пунктов в Ольском округе региона. В поселках Армань, Балаганное, Тауйск, Талон запустили дизельные электростанции. В Ольском округе региона, где расположены обесточенные поселки, введен режим ЧС.
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Магаданская прокуратура пожурила чиновников за оставшийся без тепла поселок
"Сотрудники Южных электрических сетей ПАО "Магаданэнерго" восстановили поврежденную ураганным ветром опору линии 110 кВ "МТЭЦ – Армань" и подали электроэнергию в поселки Арманского побережья Ольского городского округа. Восстановлением энергоснабжения Арманского побережья занимались две линейные бригады. Чтобы начать ремонтные работы, специалистам потребовалось расчистить подъездные пути к поврежденной опоре. Энергетики использовали спецтехнику повышенной проходимости", - сообщает пресс-служба предприятия.
Дополняется, что сложные погодные условия в Магаданской области сохраняются. Сотрудники Магаданэнерго работают в особом режиме: организовано круглосуточное дежурство, усилены бригады, обеспечивающие проведение восстановительных работ.
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14 декабря, 23:20Специальная военная операция на Украине
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