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Лекарства от рака, ВИЧ и туберкулеза будут производить в Саранске - РИА Новости, 16.12.2022
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Лекарства от рака, ВИЧ и туберкулеза будут производить в Саранске
Лекарства от рака, ВИЧ и туберкулеза будут производить в Саранске - РИА Новости, 16.12.2022
Лекарства от рака, ВИЧ и туберкулеза будут производить в Саранске
Новое высокотехнологичное производство современных лекарств от рака, ВИЧ и туберкулеза запустят в субботу в Саранске на заводе "Биохимик" группы компаний... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:29
2022-12-16T18:33
россия
европа
саранск
промомед
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Новое высокотехнологичное производство современных лекарств от рака, ВИЧ и туберкулеза запустят в субботу в Саранске на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед", сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармацевтической компании Петр Белый. В цехе запланировано производство стратегически важных препаратов, в том числе согласно заданию министерства торговли и промышленности РФ и министерства здравоохранения РФ. "Открываемое производство сложных твердых лекарственных форм – одно из самых современных в Европе. Здесь применяется технология вакуумной передачи на всех стадиях производства. Это значит, что минимизирован ручной труд и лекарства вообще не соприкасаются с внешней средой до тех пор, пока не выйдет готовая таблетка или капсула", - рассказал Белый. Он отметил, что применяемые технологии позволят добиться особо высокого качества производства лекарств. "Современные таблетки очень сложные, многокомпонентные, многослойные. Они требуют работы в условиях фоточувствительности и при особом контроле гигроскопичности при нулевой влажности. Это крайне высокотехнологичные лекарственные формы. И теперь в России есть оборудование по выпуску сверхсовременных препаратов, реально спасающих жизни, препаратов для лечения особо важных нозологий – это новейшие антибиотики, онкологические препараты, средства для лечения иммунодефицита, туберкулеза – все социально значимые препараты. Все это стоит теперь у нас на вооружении, на вооружении Родины", - сказал председатель совета директоров ГК "Промомед". Назвав новое производство "одним из самых современных в Европе и мире", он отметил, что в запуске завода россиянам, несмотря на санкции, помогали иностранные коллеги. "Все было доставлено в Россию, проведены пусконаладочные работы. Ничто не должно быть препятствием спасению жизни. Поставщики этой технологии из Швейцарии проявили максимальную социальную и профессиональную ответственность. Работала международная команда по запуску производства - специалисты из России и европейских стран, все выполнили свои обязательства", - рассказал Белый. Минимальная мощность нового производства – 1 миллиард таблеток в год. "На самом деле, емкость производства больше 1,5 миллиарда таблеток. Такого количества нам, безусловно, хватит, чтобы любым препаратом обеспечить всю страну и с большим запасом. С запуском этого производства мы сможем говорить о том, что с выпуском лекарств любой сложности у России теперь нет проблем. В России сильная фарминдустрия и мы готовы разрабатывать и выпускать любые новейшие лекарства", - подчеркнул председатель совета директоров ГК "Промомед".
https://ria.ru/20221206/rak-1836612480.html
https://ria.ru/20221214/markirovka-1838705309.html
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россия, европа, саранск, промомед
Россия, Европа, Саранск, Промомед
18:29 16.12.2022 (обновлено: 18:33 16.12.2022)
 
Лекарства от рака, ВИЧ и туберкулеза будут производить в Саранске

Лекарства от рака, ВИЧ и туберкулеза будут производить на новом заводе в Саранске

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Новое высокотехнологичное производство современных лекарств от рака, ВИЧ и туберкулеза запустят в субботу в Саранске на заводе "Биохимик" группы компаний "Промомед", сообщил РИА Новости председатель совета директоров фармацевтической компании Петр Белый.
В цехе запланировано производство стратегически важных препаратов, в том числе согласно заданию министерства торговли и промышленности РФ и министерства здравоохранения РФ.
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"Открываемое производство сложных твердых лекарственных форм – одно из самых современных в Европе. Здесь применяется технология вакуумной передачи на всех стадиях производства. Это значит, что минимизирован ручной труд и лекарства вообще не соприкасаются с внешней средой до тех пор, пока не выйдет готовая таблетка или капсула", - рассказал Белый.
Он отметил, что применяемые технологии позволят добиться особо высокого качества производства лекарств. "Современные таблетки очень сложные, многокомпонентные, многослойные. Они требуют работы в условиях фоточувствительности и при особом контроле гигроскопичности при нулевой влажности. Это крайне высокотехнологичные лекарственные формы. И теперь в России есть оборудование по выпуску сверхсовременных препаратов, реально спасающих жизни, препаратов для лечения особо важных нозологий – это новейшие антибиотики, онкологические препараты, средства для лечения иммунодефицита, туберкулеза – все социально значимые препараты. Все это стоит теперь у нас на вооружении, на вооружении Родины", - сказал председатель совета директоров ГК "Промомед".
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Назвав новое производство "одним из самых современных в Европе и мире", он отметил, что в запуске завода россиянам, несмотря на санкции, помогали иностранные коллеги. "Все было доставлено в Россию, проведены пусконаладочные работы. Ничто не должно быть препятствием спасению жизни. Поставщики этой технологии из Швейцарии проявили максимальную социальную и профессиональную ответственность. Работала международная команда по запуску производства - специалисты из России и европейских стран, все выполнили свои обязательства", - рассказал Белый.
Минимальная мощность нового производства – 1 миллиард таблеток в год. "На самом деле, емкость производства больше 1,5 миллиарда таблеток. Такого количества нам, безусловно, хватит, чтобы любым препаратом обеспечить всю страну и с большим запасом. С запуском этого производства мы сможем говорить о том, что с выпуском лекарств любой сложности у России теперь нет проблем. В России сильная фарминдустрия и мы готовы разрабатывать и выпускать любые новейшие лекарства", - подчеркнул председатель совета директоров ГК "Промомед".
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РоссияЕвропаСаранскПромомед
 
 
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