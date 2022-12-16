https://ria.ru/20221216/lantratovka-1839045324.html
Украинские войска обстреляли Лантратовку из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Лантратовку из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска обстреляли Лантратовку из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 4.10 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Лантратовке, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T05:28
2022-12-16T05:28
2022-12-16T05:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в 4.10 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Лантратовке, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221216/marodery-1839043784.html
луганская народная республика
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
05:28 16.12.2022 (обновлено: 05:34 16.12.2022)
Украинские войска обстреляли Лантратовку из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили три ракеты по Лантратовке из РСЗО HIMARS