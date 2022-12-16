https://ria.ru/20221216/krym-1839113323.html

В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов

В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов - РИА Новости, 16.12.2022

В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов

Программу загрузки здравниц в межсезонье разработали в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:12

2022-12-16T18:12

2022-12-16T18:12

туризм

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

туристы

отдых на море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Программу загрузки здравниц в межсезонье разработали в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Нами запланирован еще целый ряд проектов, связанных в том числе и с возможностями оздоровления за счет федерального бюджета, и с другими механизмами поддержки, которые сейчас активно прорабатываются с правительством", – сказал Волченко. Кроме того, по его словам, на данный момент готовится отдельная программа повышенного процента туристического кешбэка для Крыма по отношению к другим субъектам России, поскольку регион находится в более сложной логистической ситуации. В Крыму круглогодично работают 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц с широким спектром услуг по лечению, оздоровлению и профилактике заболеваний.

https://ria.ru/20221215/krym-1838897492.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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