https://ria.ru/20221216/krym-1839113323.html
В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов
В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов - РИА Новости, 16.12.2022
В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов
Программу загрузки здравниц в межсезонье разработали в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:12
2022-12-16T18:12
2022-12-16T18:12
туризм
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
туристы
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6593fc8fdf8962b2716a6562afd6b312.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Программу загрузки здравниц в межсезонье разработали в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Нами запланирован еще целый ряд проектов, связанных в том числе и с возможностями оздоровления за счет федерального бюджета, и с другими механизмами поддержки, которые сейчас активно прорабатываются с правительством", – сказал Волченко. Кроме того, по его словам, на данный момент готовится отдельная программа повышенного процента туристического кешбэка для Крыма по отношению к другим субъектам России, поскольку регион находится в более сложной логистической ситуации. В Крыму круглогодично работают 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц с широким спектром услуг по лечению, оздоровлению и профилактике заболеваний.
https://ria.ru/20221215/krym-1838897492.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321301_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0b991abd4a38c77d1f482ee290158bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, туристы, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, туристы, Отдых на море
В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов
В Крыму разработали программу загрузки здравниц в межсезонье
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Программу загрузки здравниц в межсезонье разработали в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Нами запланирован еще целый ряд проектов, связанных в том числе и с возможностями оздоровления за счет федерального бюджета, и с другими механизмами поддержки, которые сейчас активно прорабатываются с правительством", – сказал Волченко.
Кроме того, по его словам, на данный момент готовится отдельная программа повышенного процента туристического кешбэка для Крыма по отношению к другим субъектам России, поскольку регион находится в более сложной логистической ситуации.
В Крыму круглогодично работают 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц с широким спектром услуг по лечению, оздоровлению и профилактике заболеваний.