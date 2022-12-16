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В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221216/krym-1839113323.html
В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов
В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов - РИА Новости, 16.12.2022
В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов
Программу загрузки здравниц в межсезонье разработали в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:12
2022-12-16T18:12
туризм
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
туристы
отдых на море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Программу загрузки здравниц в межсезонье разработали в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Нами запланирован еще целый ряд проектов, связанных в том числе и с возможностями оздоровления за счет федерального бюджета, и с другими механизмами поддержки, которые сейчас активно прорабатываются с правительством", – сказал Волченко. Кроме того, по его словам, на данный момент готовится отдельная программа повышенного процента туристического кешбэка для Крыма по отношению к другим субъектам России, поскольку регион находится в более сложной логистической ситуации. В Крыму круглогодично работают 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц с широким спектром услуг по лечению, оздоровлению и профилактике заболеваний.
https://ria.ru/20221215/krym-1838897492.html
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туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, туристы, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, туристы, Отдых на море
18:12 16.12.2022
 
В Крыму рассчитывают на повышенный кешбэк для туристов

В Крыму разработали программу загрузки здравниц в межсезонье

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в медиабанкЗдание санатория "Форос" в поселке городского типа Форос в Крыму
Здание санатория Форос в поселке городского типа Форос в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Программу загрузки здравниц в межсезонье разработали в Крыму, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Нами запланирован еще целый ряд проектов, связанных в том числе и с возможностями оздоровления за счет федерального бюджета, и с другими механизмами поддержки, которые сейчас активно прорабатываются с правительством", – сказал Волченко.
Кроме того, по его словам, на данный момент готовится отдельная программа повышенного процента туристического кешбэка для Крыма по отношению к другим субъектам России, поскольку регион находится в более сложной логистической ситуации.
В Крыму круглогодично работают 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц с широким спектром услуг по лечению, оздоровлению и профилактике заболеваний.
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