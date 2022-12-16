https://ria.ru/20221216/krym-1839087631.html
Автодвижение по мосту в Крым 19 декабря остановят на несколько часов
Автодвижение по мосту в Крым 19 декабря остановят на несколько часов - РИА Новости, 16.12.2022
Автодвижение по мосту в Крым 19 декабря остановят на несколько часов
Движение автотранспорта по Крымскому мосту 19 декабря на несколько часов будет приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:19
2022-12-16T11:19
2022-12-16T11:20
россия
крымский мост
чп на крымском мосту
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту 19 декабря на несколько часов будет приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщил Минтранс РФ."В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 (мск) будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту. С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено", - говорится в сообщении.Министерство просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
https://realty.ria.ru/20221207/most-1836970636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, крымский мост, чп на крымском мосту, общество
Россия, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Общество
11:19 16.12.2022 (обновлено: 11:20 16.12.2022)
Автодвижение по мосту в Крым 19 декабря остановят на несколько часов
Автодвижение по мосту в Крым 19 декабря остановят на несколько часов из-за ремонта