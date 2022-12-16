https://ria.ru/20221216/krym-1839087631.html

Автодвижение по мосту в Крым 19 декабря остановят на несколько часов

Автодвижение по мосту в Крым 19 декабря остановят на несколько часов - РИА Новости, 16.12.2022

Автодвижение по мосту в Крым 19 декабря остановят на несколько часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту 19 декабря на несколько часов будет приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:19

2022-12-16T11:19

2022-12-16T11:20

россия

крымский мост

чп на крымском мосту

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту 19 декабря на несколько часов будет приостановлено из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщил Минтранс РФ."В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 (мск) будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту. С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено", - говорится в сообщении.Министерство просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

https://realty.ria.ru/20221207/most-1836970636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, крымский мост, чп на крымском мосту, общество