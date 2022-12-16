https://ria.ru/20221216/krym-1839053222.html
В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым
В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым - РИА Новости, 16.12.2022
В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым
Крым открыт для европейских туристов, которые захотят с комфортом провести предстоящие новогодние праздники, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:07
2022-12-16T08:07
2022-12-16T08:07
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Крым открыт для европейских туристов, которые захотят с комфортом провести предстоящие новогодние праздники, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет."Мы приглашаем европейских туристов на предстоящих новогодних праздниках с комфортом отдохнуть в Крыму. Здесь тепло и высокий сервис", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, побывав в Крыму, туристы из западных стран увидят образцовый и развивающийся российский регион, который кардинально преобразился за последние годы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шеремет, россия, госдума рф, общество, республика крым
Михаил Шеремет, Россия, Госдума РФ, Общество, Республика Крым
В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым
Депутат Госдумы Шеремет пригласил европейских туристов на новогодние праздники в Крым