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В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым - РИА Новости, 16.12.2022
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В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым
В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым - РИА Новости, 16.12.2022
В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым
Крым открыт для европейских туристов, которые захотят с комфортом провести предстоящие новогодние праздники, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:07
2022-12-16T08:07
михаил шеремет
россия
госдума рф
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Крым открыт для европейских туристов, которые захотят с комфортом провести предстоящие новогодние праздники, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет."Мы приглашаем европейских туристов на предстоящих новогодних праздниках с комфортом отдохнуть в Крыму. Здесь тепло и высокий сервис", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, побывав в Крыму, туристы из западных стран увидят образцовый и развивающийся российский регион, который кардинально преобразился за последние годы.
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михаил шеремет, россия, госдума рф, общество, республика крым
Михаил Шеремет, Россия, Госдума РФ, Общество, Республика Крым
08:07 16.12.2022
 
В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым

Депутат Госдумы Шеремет пригласил европейских туристов на новогодние праздники в Крым

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе
Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Крым открыт для европейских туристов, которые захотят с комфортом провести предстоящие новогодние праздники, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
"Мы приглашаем европейских туристов на предстоящих новогодних праздниках с комфортом отдохнуть в Крыму. Здесь тепло и высокий сервис", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, побывав в Крыму, туристы из западных стран увидят образцовый и развивающийся российский регион, который кардинально преобразился за последние годы.
Храм в Луангпхабанге, Лаос - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 02:57
Туристов из России приглашают в Лаос после запуска прямого рейса
 
Михаил ШереметРоссияГосдума РФОбществоРеспублика Крым
 
 
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