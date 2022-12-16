https://ria.ru/20221216/krym-1839053222.html

В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым

В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым - РИА Новости, 16.12.2022

В Госдуме пригласили европейцев на новогодние праздники в Крым

Крым открыт для европейских туристов, которые захотят с комфортом провести предстоящие новогодние праздники, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:07

2022-12-16T08:07

2022-12-16T08:07

михаил шеремет

россия

госдума рф

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Крым открыт для европейских туристов, которые захотят с комфортом провести предстоящие новогодние праздники, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет."Мы приглашаем европейских туристов на предстоящих новогодних праздниках с комфортом отдохнуть в Крыму. Здесь тепло и высокий сервис", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, побывав в Крыму, туристы из западных стран увидят образцовый и развивающийся российский регион, который кардинально преобразился за последние годы.

https://ria.ru/20221019/laos-1825013136.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил шеремет, россия, госдума рф, общество, республика крым