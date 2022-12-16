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ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму - РИА Новости, 16.12.2022
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ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму
ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму - РИА Новости, 16.12.2022
ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму
Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T02:54
2022-12-16T02:54
в мире
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
белоруссия
оон
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.Резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 были против. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.Документ призывает Россию "немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все войска с ее территории".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Авторы "осуждают временную оккупацию" Крыма Россией. Авторы также выступают с осуждением "всех усилий России, предпринимаемых с целью узаконить или нормализовать предпринятую ею попытку аннексии Крыма".Резолюция также осуждает якобы имеющие место "злоупотребления и дискриминационные меры в отношении жителей Крыма, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ от России.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221216/natsizm-1839031906.html
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в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, белоруссия, оон
В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Белоруссия, ООН
02:54 16.12.2022
 
ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму

ГА ООН приняла резолюцию Киева, осуждающую якобы "нарушения прав человека" в Крыму

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкСессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию, осуждающую якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 были против. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
00:00
Ряд стран выступили против резолюции ГА ООН, осуждающей героизацию нацизма
Документ призывает Россию "немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все войска с ее территории".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Авторы "осуждают временную оккупацию" Крыма Россией. Авторы также выступают с осуждением "всех усилий России, предпринимаемых с целью узаконить или нормализовать предпринятую ею попытку аннексии Крыма".
Резолюция также осуждает якобы имеющие место "злоупотребления и дискриминационные меры в отношении жителей Крыма, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 23:22Специальная военная операция на Украине
США заявили, что хотели бы добиться исключения России из СБ ООН
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ от России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
01:45
Российский дипломат обвинил Германию, Японию и Италию в кощунстве
 
В миреВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаБелоруссияООН
 
 
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