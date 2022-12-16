https://ria.ru/20221216/kriptovalyuty-1839216079.html

В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют

В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют - РИА Новости, 16.12.2022

В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют

Разрешение криптовалют как инвестиционного инструмента несет риски распространения их использования на платежи внутри РФ, заявил зампред регулятора Алексей... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:57

2022-12-16T15:57

2022-12-16T16:32

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

алексей заботкин

технологии

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разрешение криптовалют как инвестиционного инструмента несет риски распространения их использования на платежи внутри РФ, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин."Поэтому единственное, для чего экспериментально-правовой режим в случае принятия соответствующего закона будет доступен, это для того, чтобы использовать криптоактивы для поддержки внешне-экономической деятельности", - добавил Заботкин.Ранее председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, 20 декабря может быть вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении.В частности, законопроект предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима. Предполагается, что рамках этого режима сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают майнеры, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию.

https://ria.ru/20221124/kripto-1833879706.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин, технологии, анатолий аксаков, госдума рф