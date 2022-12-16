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В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют - РИА Новости, 16.12.2022
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В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют
В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют - РИА Новости, 16.12.2022
В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют
Разрешение криптовалют как инвестиционного инструмента несет риски распространения их использования на платежи внутри РФ, заявил зампред регулятора Алексей... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:57
2022-12-16T16:32
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
алексей заботкин
технологии
анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разрешение криптовалют как инвестиционного инструмента несет риски распространения их использования на платежи внутри РФ, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин."Поэтому единственное, для чего экспериментально-правовой режим в случае принятия соответствующего закона будет доступен, это для того, чтобы использовать криптоактивы для поддержки внешне-экономической деятельности", - добавил Заботкин.Ранее председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, 20 декабря может быть вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении.В частности, законопроект предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима. Предполагается, что рамках этого режима сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают майнеры, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин, технологии, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Алексей Заботкин, Технологии, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
15:57 16.12.2022 (обновлено: 16:32 16.12.2022)
 
В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют

Зампред ЦБ Заботкин: разрешение криптовалют может распространить их на платежи в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭмблема криптовалюты биткоин
Эмблема криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разрешение криптовалют как инвестиционного инструмента несет риски распространения их использования на платежи внутри РФ, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"Если разрешить свободное обращение криптовалюты как инвестиционного средства внутри страны, то неизбежно при расширении владения ею она станет шире использоваться, и широко использоваться как средство платежа. Противодействовать этому будет невозможно", - сказал он.
"Поэтому единственное, для чего экспериментально-правовой режим в случае принятия соответствующего закона будет доступен, это для того, чтобы использовать криптоактивы для поддержки внешне-экономической деятельности", - добавил Заботкин.
Ранее председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, 20 декабря может быть вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении.
В частности, законопроект предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима. Предполагается, что рамках этого режима сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают майнеры, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 11:44
Минфин не пришел к компромиссу с ЦБ по криптовалютам, заявил Силуанов
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Алексей ЗаботкинТехнологииАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
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