https://ria.ru/20221216/kremenchug-1839084641.html

В Кременчуге пропали свет и отопление

В Кременчуге пропали свет и отопление - РИА Новости, 16.12.2022

В Кременчуге пропали свет и отопление

Мэр Кременчуга в Полтавской области Украины Виталий Малецкий заявил, что в городе пропали свет и отопление. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:03

2022-12-16T11:03

2022-12-16T11:03

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Кременчуга в Полтавской области Украины Виталий Малецкий заявил, что в городе пропали свет и отопление."Из-за временного отсутствия по области электроснабжения не работает городская система отопления", - написал он в своем Telegram-канале.Мэр призвал всех жителей города закрыть окна, чтобы сохранить тепло в помещениях.Ранее глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил, что город полностью обесточен.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинский "5 канал" сообщал о взрывах в Киевской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременчуг

украина

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, кременчуг, украина, полтавская область, вооруженные силы рф