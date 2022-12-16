https://ria.ru/20221216/kremenchug-1839084641.html
В Кременчуге пропали свет и отопление
В Кременчуге пропали свет и отопление - РИА Новости, 16.12.2022
В Кременчуге пропали свет и отопление
Мэр Кременчуга в Полтавской области Украины Виталий Малецкий заявил, что в городе пропали свет и отопление. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:03
2022-12-16T11:03
2022-12-16T11:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Кременчуга в Полтавской области Украины Виталий Малецкий заявил, что в городе пропали свет и отопление."Из-за временного отсутствия по области электроснабжения не работает городская система отопления", - написал он в своем Telegram-канале.Мэр призвал всех жителей города закрыть окна, чтобы сохранить тепло в помещениях.Ранее глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил, что город полностью обесточен.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинский "5 канал" сообщал о взрывах в Киевской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременчуг, украина, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В Кременчуге пропали свет и отопление
Мэр Кременчуга Малецкий сообщил, что в городе пропали свет и отопление