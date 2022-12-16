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В Кременчуге пропали свет и отопление - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Кременчуге пропали свет и отопление
В Кременчуге пропали свет и отопление - РИА Новости, 16.12.2022
В Кременчуге пропали свет и отопление
Мэр Кременчуга в Полтавской области Украины Виталий Малецкий заявил, что в городе пропали свет и отопление. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:03
2022-12-16T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
украина
полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Кременчуга в Полтавской области Украины Виталий Малецкий заявил, что в городе пропали свет и отопление."Из-за временного отсутствия по области электроснабжения не работает городская система отопления", - написал он в своем Telegram-канале.Мэр призвал всех жителей города закрыть окна, чтобы сохранить тепло в помещениях.Ранее глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил, что город полностью обесточен.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинский "5 канал" сообщал о взрывах в Киевской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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кременчуг
украина
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в мире, кременчуг, украина, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
11:03 16.12.2022
 
В Кременчуге пропали свет и отопление

Мэр Кременчуга Малецкий сообщил, что в городе пропали свет и отопление

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Кременчуга в Полтавской области Украины Виталий Малецкий заявил, что в городе пропали свет и отопление.
"Из-за временного отсутствия по области электроснабжения не работает городская система отопления", - написал он в своем Telegram-канале.
Мэр призвал всех жителей города закрыть окна, чтобы сохранить тепло в помещениях.
Ранее глава Полтавского городского совета Александр Мамай сообщил, что город полностью обесточен.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинский "5 канал" сообщал о взрывах в Киевской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременчугУкраинаПолтавская областьВооруженные силы РФ
 
 
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