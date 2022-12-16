https://ria.ru/20221216/kosovo-1839217322.html

Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали, заявил суд

Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали, заявил суд - РИА Новости, 16.12.2022

Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали, заявил суд

Специальный суд по преступлениям в Косово в Гааге в ходе вынесения приговора Салиху Мустафе, бывшему боевику Освободительной армии Косово (ОАК) и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:00

2022-12-16T16:00

2022-12-16T16:00

в мире

хашим тачи

рамуш харадинай

дик марти

приштина

гаага

косово

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Специальный суд по преступлениям в Косово в Гааге в ходе вынесения приговора Салиху Мустафе, бывшему боевику Освободительной армии Косово (ОАК) и экс-руководителю косовской "разведки", подчеркнул храбрость свидетелей и жертв ввиду угроз и запугивания в Косово и Метохии. Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) задержала Мустафу в сентябре 2020 года. Он стал одним из первых задержанных в Приштине бывших боевиков ОАК и сразу был отправлен под стражей в Гаагу. В годы после конфликта 1998-1999 годов Мустафа занимал посты шефа подразделения разведки Косовского защитного корпуса (нынешние Силы безопасности Косово – ред.) и советника тогдашнего косовского премьера Агима Чеку, также бывшего полевого командира ОАК. Спецпрокуратура вменяла ему индивидуальную и командную ответственность за военные преступления по четырем пунктам: незаконное лишение свободы, жестокое обращение, пытки и убийства. Преступления были совершены в импровизированной тюрьме Злаш на территории Косово в апреле 1999 года. Мустафа свою вину отрицал, суд в Гааге он назвал "местным гестапо". В пятницу судьи признали его виновным по статьям о пытках и убийстве и приговорили к 26 годам тюрьмы. Это первый приговор, вынесенный Спецсудом за военные преступления. "Судьи из-за атмосферы страха и запугивания определили меры защиты для многих свидетелей и жертв по этому делу и отметили, что это одна из причин, почему суд основан и размещен в Гааге", - говорится в сообщении. На процессе было выслушано 28 свидетелей, 13 из которых вызвал спецпрокурор и 15 – защита обвиняемого. Среди выступавших – восемь жертв, всем им оказаны меры защиты. Экс-президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи, бывшие спикеры парламента Кадри Весели и Якуп Красничи, а также депутат Реджеп Селими являются сейчас самыми высокопоставленными обвиняемыми Спецсуда в Гааге. По версии спецпрокуратуры, наряду с участием в совместном преступном деянии они несут и личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства. В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК) были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и бывший премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину. В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищение людей, торговля органами.

https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html

https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html

https://ria.ru/20190727/1556930997.html

приштина

гаага

косово

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хашим тачи, рамуш харадинай, дик марти, приштина, гаага, косово, объединенная авиастроительная корпорация (оак), совет европы