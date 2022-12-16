Рейтинг@Mail.ru
Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали, заявил суд - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/kosovo-1839217322.html
Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали, заявил суд
Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали, заявил суд - РИА Новости, 16.12.2022
Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали, заявил суд
Специальный суд по преступлениям в Косово в Гааге в ходе вынесения приговора Салиху Мустафе, бывшему боевику Освободительной армии Косово (ОАК) и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:00
2022-12-16T16:00
в мире
хашим тачи
рамуш харадинай
дик марти
приштина
гаага
косово
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806278044_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_38e1c4464173b020f6a26eaee365f0f5.jpg
БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Специальный суд по преступлениям в Косово в Гааге в ходе вынесения приговора Салиху Мустафе, бывшему боевику Освободительной армии Косово (ОАК) и экс-руководителю косовской "разведки", подчеркнул храбрость свидетелей и жертв ввиду угроз и запугивания в Косово и Метохии. Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) задержала Мустафу в сентябре 2020 года. Он стал одним из первых задержанных в Приштине бывших боевиков ОАК и сразу был отправлен под стражей в Гаагу. В годы после конфликта 1998-1999 годов Мустафа занимал посты шефа подразделения разведки Косовского защитного корпуса (нынешние Силы безопасности Косово – ред.) и советника тогдашнего косовского премьера Агима Чеку, также бывшего полевого командира ОАК. Спецпрокуратура вменяла ему индивидуальную и командную ответственность за военные преступления по четырем пунктам: незаконное лишение свободы, жестокое обращение, пытки и убийства. Преступления были совершены в импровизированной тюрьме Злаш на территории Косово в апреле 1999 года. Мустафа свою вину отрицал, суд в Гааге он назвал "местным гестапо". В пятницу судьи признали его виновным по статьям о пытках и убийстве и приговорили к 26 годам тюрьмы. Это первый приговор, вынесенный Спецсудом за военные преступления. "Судьи из-за атмосферы страха и запугивания определили меры защиты для многих свидетелей и жертв по этому делу и отметили, что это одна из причин, почему суд основан и размещен в Гааге", - говорится в сообщении. На процессе было выслушано 28 свидетелей, 13 из которых вызвал спецпрокурор и 15 – защита обвиняемого. Среди выступавших – восемь жертв, всем им оказаны меры защиты. Экс-президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи, бывшие спикеры парламента Кадри Весели и Якуп Красничи, а также депутат Реджеп Селими являются сейчас самыми высокопоставленными обвиняемыми Спецсуда в Гааге. По версии спецпрокуратуры, наряду с участием в совместном преступном деянии они несут и личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства. В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК) были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и бывший премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину. В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищение людей, торговля органами.
https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html
https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html
https://ria.ru/20190727/1556930997.html
приштина
гаага
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806278044_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_415d385f7cc6dc6a9729722e20663cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хашим тачи, рамуш харадинай, дик марти, приштина, гаага, косово, объединенная авиастроительная корпорация (оак), совет европы
В мире, Хашим Тачи, Рамуш Харадинай, Дик Марти, Приштина, Гаага, Косово, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Совет Европы
16:00 16.12.2022
 
Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали, заявил суд

Суд в Гааге указал на запугивание свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Специальный суд по преступлениям в Косово в Гааге в ходе вынесения приговора Салиху Мустафе, бывшему боевику Освободительной армии Косово (ОАК) и экс-руководителю косовской "разведки", подчеркнул храбрость свидетелей и жертв ввиду угроз и запугивания в Косово и Метохии.
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) задержала Мустафу в сентябре 2020 года. Он стал одним из первых задержанных в Приштине бывших боевиков ОАК и сразу был отправлен под стражей в Гаагу. В годы после конфликта 1998-1999 годов Мустафа занимал посты шефа подразделения разведки Косовского защитного корпуса (нынешние Силы безопасности Косово – ред.) и советника тогдашнего косовского премьера Агима Чеку, также бывшего полевого командира ОАК.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 20:01
Путин напомнил генсеку ООН решение Международного суда по Косово
Спецпрокуратура вменяла ему индивидуальную и командную ответственность за военные преступления по четырем пунктам: незаконное лишение свободы, жестокое обращение, пытки и убийства. Преступления были совершены в импровизированной тюрьме Злаш на территории Косово в апреле 1999 года. Мустафа свою вину отрицал, суд в Гааге он назвал "местным гестапо". В пятницу судьи признали его виновным по статьям о пытках и убийстве и приговорили к 26 годам тюрьмы. Это первый приговор, вынесенный Спецсудом за военные преступления.
"В ходе оглашения приговора суд выразил признание огромной храбрости свидетелей и жертв, которые дали показания, несмотря на то, что в Косово их называют предателями и коллаборационистами, и вопреки угрозам и запугиванию, которым они подвержены за сотрудничество со Спецсудом или Спецпрокуратурой", - сообщил судебный орган.
"Судьи из-за атмосферы страха и запугивания определили меры защиты для многих свидетелей и жертв по этому делу и отметили, что это одна из причин, почему суд основан и размещен в Гааге", - говорится в сообщении.
На процессе было выслушано 28 свидетелей, 13 из которых вызвал спецпрокурор и 15 – защита обвиняемого. Среди выступавших – восемь жертв, всем им оказаны меры защиты.
Митинг в поддержку России в Белграде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 08:00
В Сербии "русская партия" уже торжествует над НАТО
Экс-президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи, бывшие спикеры парламента Кадри Весели и Якуп Красничи, а также депутат Реджеп Селими являются сейчас самыми высокопоставленными обвиняемыми Спецсуда в Гааге. По версии спецпрокуратуры, наряду с участием в совместном преступном деянии они несут и личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК) были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и бывший премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищение людей, торговля органами.
Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай - РИА Новости, 1920, 27.07.2019
27 июля 2019, 12:42
Суд в Гааге вряд ли осудит "премьера" Косово, считает юрист-международник
 
В миреХашим ТачиРамуш ХарадинайДик МартиПриштинаГаагаКосовоОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Совет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала