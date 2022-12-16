https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html

Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года

Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года - РИА Новости, 16.12.2022

Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года

Российские космонавты не будут выходить в открытый космос до конца года, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:08

2022-12-16T14:08

2022-12-16T14:13

наука

земля

космос - риа наука

анна кикина

сергей крикалев

наса

роскосмос

центр управления полетами

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российские космонавты не будут выходить в открытый космос до конца года, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.Специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) поинтересовался у космонавта Сергея Прокопьева, мешает ли ему оборудование, нужное для выхода в открытый космос. Прокопьев ответил, что мешает, но можно не убирать, если скоро состоится новый выход."До Нового года точно ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) не будет, насколько я знаю", - сказал специалист.После этого Прокопьев решил, что в таком случае оборудование все-таки стоит убрать.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на Землю специалистам для изучения.Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности.Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.Прокопьев и Петелин не смогли выйти в космос уже второй раз подряд. Изначально выход был запланирован на 25 ноября, но был перенесен на 15 декабря из-за неправильной работы насосов системы охлаждения в скафандрах. Вчера насосы в скафандрах работали штатно.

https://ria.ru/20221215/mks-1838827557.html

https://ria.ru/20221209/spacex-1837368417.html

https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html

https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html

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земля, космос - риа наука, анна кикина, сергей крикалев, наса, роскосмос, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)