Рейтинг@Mail.ru
Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html
Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года
Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года - РИА Новости, 16.12.2022
Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года
Российские космонавты не будут выходить в открытый космос до конца года, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:08
2022-12-16T14:13
наука
земля
космос - риа наука
анна кикина
сергей крикалев
наса
роскосмос
центр управления полетами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:74:2730:1610_1920x0_80_0_0_dc0d18ea3663942be3e39b0f1bc53b34.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российские космонавты не будут выходить в открытый космос до конца года, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.Специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) поинтересовался у космонавта Сергея Прокопьева, мешает ли ему оборудование, нужное для выхода в открытый космос. Прокопьев ответил, что мешает, но можно не убирать, если скоро состоится новый выход."До Нового года точно ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) не будет, насколько я знаю", - сказал специалист.После этого Прокопьев решил, что в таком случае оборудование все-таки стоит убрать.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на Землю специалистам для изучения.Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности.Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.Прокопьев и Петелин не смогли выйти в космос уже второй раз подряд. Изначально выход был запланирован на 25 ноября, но был перенесен на 15 декабря из-за неправильной работы насосов системы охлаждения в скафандрах. Вчера насосы в скафандрах работали штатно.
https://ria.ru/20221215/mks-1838827557.html
https://ria.ru/20221209/spacex-1837368417.html
https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html
https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586462797_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0f91559c3a3ddbb72c1312871c78630d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, космос - риа наука, анна кикина, сергей крикалев, наса, роскосмос, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
Наука, Земля, Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Сергей Крикалев, НАСА, Роскосмос, Центр управления полетами, Международная космическая станция (МКС)
14:08 16.12.2022 (обновлено: 14:13 16.12.2022)
 
Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года

В ЦУП сообщили, что российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российские космонавты не будут выходить в открытый космос до конца года, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) поинтересовался у космонавта Сергея Прокопьева, мешает ли ему оборудование, нужное для выхода в открытый космос. Прокопьев ответил, что мешает, но можно не убирать, если скоро состоится новый выход.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 12:02
В "Роскосмосе" прокомментировали ситуацию на МКС
"До Нового года точно ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) не будет, насколько я знаю", - сказал специалист.
После этого Прокопьев решил, что в таком случае оборудование все-таки стоит убрать.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.
Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутниками OneWeb с космодрома имени Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 06:39
SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb
Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на Землю специалистам для изучения.
Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности.
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 07:34
В НАСА заявили о продолжении сотрудничества между Россией и США по МКС
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.
Прокопьев и Петелин не смогли выйти в космос уже второй раз подряд. Изначально выход был запланирован на 25 ноября, но был перенесен на 15 декабря из-за неправильной работы насосов системы охлаждения в скафандрах. Вчера насосы в скафандрах работали штатно.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 09:43
Нештатные ситуации на МКС в 2020-2022 годах
 
НаукаЗемляКосмос - РИА НаукаАнна КикинаСергей КрикалевНАСАРоскосмосЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала