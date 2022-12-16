14:08 16.12.2022 (обновлено: 14:13 16.12.2022)
Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года
В ЦУП сообщили, что российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российские космонавты не будут выходить в открытый космос до конца года, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) поинтересовался у космонавта Сергея Прокопьева, мешает ли ему оборудование, нужное для выхода в открытый космос. Прокопьев ответил, что мешает, но можно не убирать, если скоро состоится новый выход.
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"До Нового года точно ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) не будет, насколько я знаю", - сказал специалист.
После этого Прокопьев решил, что в таком случае оборудование все-таки стоит убрать.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.
Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на Землю специалистам для изучения.
Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.
Прокопьев и Петелин не смогли выйти в космос уже второй раз подряд. Изначально выход был запланирован на 25 ноября, но был перенесен на 15 декабря из-за неправильной работы насосов системы охлаждения в скафандрах. Вчера насосы в скафандрах работали штатно.
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