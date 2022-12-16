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Российский дипломат обвинил Германию, Японию и Италию в кощунстве

Российский дипломат обвинил Германию, Японию и Италию в кощунстве - РИА Новости, 16.12.2022

Российский дипломат обвинил Германию, Японию и Италию в кощунстве

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин обвинил в кощунстве ФРГ, Японию и Италию, голосовавших против резолюции по борьбе с героизацией нацизма. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T01:45

2022-12-16T01:45

2022-12-16T02:21

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ООН, 16 дек – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин обвинил в кощунстве ФРГ, Японию и Италию, голосовавших против резолюции по борьбе с героизацией нацизма.Ранее ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию голосовали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе тех, кто был против, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США. Многие из них объясняют свою позицию тем, что Россия скобы использует резолюцию, чтобы оправдать свою спецоперацию на Украине."Выступившие против резолюции государства, в первую очередь Германия, Япония, Италия, проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма", - сказал Кузьмин на заседании Генассамблеи.По его словам, позиция этих, а также ряда других государств, воевавших в годы Второй мировой войны против стран антигитлеровской коалиции, наглядно показала преждевременность дискуссий относительно исключения из текста Устава ООН формулировок о "вражеских государствах"."Голосуя против, вы думаете, вы тем самым осудили СВО России на Украине? Нет. На самом деле вы показали свою истинную сущность и господствующие воззрения в правящих элитах. Для вас норма политика пересмотра и отрицания истории, политика терпимости к расистской и ксенофобской риторике, политика высокомерного превосходства", - подчеркнул он."Итоги голосования в этом году просто шокирующие. Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны проголосовали государства - бывшие члены "Оси", - заявил Кузьмин.Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.Кроме того, документ решительно осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

https://ria.ru/20221214/natsizm-1838722456.html

https://ria.ru/20221208/natsizm-1837173861.html

https://ria.ru/20221206/sud-1836805747.html

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