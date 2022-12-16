https://ria.ru/20221216/koronavirus-1839087239.html
В России за сутки госпитализировали 1400 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1400 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1400 пациентов с COVID-19
Более 8,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:17
2022-12-16T11:17
2022-12-16T11:17
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 8,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1,4 тысячи человек, на 1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах."Выздоровело за сутки 7 393 человека, или на 1,9% меньше в сравнении с 15 декабря 2022 года. Выявлен 8 451 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221216/koronavirus-1839044888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 1400 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 8451 новый случай COVID-19, умерли 59 человек