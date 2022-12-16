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В России за сутки госпитализировали 1400 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221216/koronavirus-1839087239.html
В России за сутки госпитализировали 1400 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1400 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1400 пациентов с COVID-19
Более 8,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:17
2022-12-16T11:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 8,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1,4 тысячи человек, на 1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах."Выздоровело за сутки 7 393 человека, или на 1,9% меньше в сравнении с 15 декабря 2022 года. Выявлен 8 451 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221216/koronavirus-1839044888.html
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11:17 16.12.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1400 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 8451 новый случай COVID-19, умерли 59 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 8,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1,4 тысячи человек, на 1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах.
"Выздоровело за сутки 7 393 человека, или на 1,9% меньше в сравнении с 15 декабря 2022 года. Выявлен 8 451 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
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