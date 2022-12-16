https://ria.ru/20221216/kokain-1839296792.html

СМИ: в резиденциях британского премьера и главы МИД находили следы кокаина

СМИ: в резиденциях британского премьера и главы МИД находили следы кокаина - РИА Новости, 16.12.2022

СМИ: в резиденциях британского премьера и главы МИД находили следы кокаина

Следы кокаина находили в официальных резиденциях главы МИД и премьер-министра Великобритании после проводившихся там вечеринок, пишет газета Guardian со ссылкой РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:38

2022-12-16T19:38

2022-12-16T19:38

в мире

лиз трасс

борис джонсон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следы кокаина находили в официальных резиденциях главы МИД и премьер-министра Великобритании после проводившихся там вечеринок, пишет газета Guardian со ссылкой на источники. По словам источников, порошок белого цвета был обнаружен в официальной британской резиденции глав МИД Чивнинг-хаус летом, за несколько дней до того, как бывшая на тот момент министром иностранных дел Лиз Трасс выиграла в гонке за пост премьера. Работающий в этой резиденции источник сообщил изданию, что следы порошка были найдены дважды в игровой комнате после вечеров, когда Трасс принимала в этой резиденции гостей. По данным газеты, вечеринки проходили в Чивнинге 19-21 августа и 2-4 сентября. Оба раза на встречах присутствовали ее политические союзники. В то же время, источники, работавшие в официальной резиденции премьера Британии на Даунинг-стрит во время лидерства Бориса Джонсона, заявили, что остатки белого порошка были найдены там после двух вечеринок, которые проводились в здании в разгар COVID. Газета отмечает, что сам Джонсон в этих вечеринках не участвовал. "Нет указаний на то, что Трасс или Джонсон сами употребляли наркотик или что они знали о том, что наркотики использовались или присутствовали", - пишет газета. Представитель Трасс назвал информацию в газете "ложной", а представитель Джонсона заявил, что он "удивлен из-за этих заявлений". Представитель офиса премьера в комментарии газете заявил, что "Guardian не предоставила доказательств для подтверждения этих заявлений".

https://ria.ru/20220715/dzhonson-1802712006.html

https://ria.ru/20220819/test-1810805241.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания