СМИ: в резиденциях британского премьера и главы МИД находили следы кокаина
Guardian: в резиденциях премьера Британии и главы МИД находили кокаин после вечеринок
Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следы кокаина находили в официальных резиденциях главы МИД и премьер-министра Великобритании после проводившихся там вечеринок, пишет газета Guardian со ссылкой на источники.
По словам источников, порошок белого цвета был обнаружен в официальной британской резиденции глав МИД Чивнинг-хаус летом, за несколько дней до того, как бывшая на тот момент министром иностранных дел Лиз Трасс выиграла в гонке за пост премьера. Работающий в этой резиденции источник сообщил изданию, что следы порошка были найдены дважды в игровой комнате после вечеров, когда Трасс принимала в этой резиденции гостей. По данным газеты, вечеринки проходили в Чивнинге 19-21 августа и 2-4 сентября. Оба раза на встречах присутствовали ее политические союзники.
В то же время, источники, работавшие в официальной резиденции премьера Британии на Даунинг-стрит во время лидерства Бориса Джонсона, заявили, что остатки белого порошка были найдены там после двух вечеринок, которые проводились в здании в разгар COVID. Газета отмечает, что сам Джонсон в этих вечеринках не участвовал.
"Нет указаний на то, что Трасс или Джонсон сами употребляли наркотик или что они знали о том, что наркотики использовались или присутствовали", - пишет газета.
Представитель Трасс назвал информацию в газете "ложной", а представитель Джонсона заявил, что он "удивлен из-за этих заявлений".
Представитель офиса премьера в комментарии газете заявил, что "Guardian не предоставила доказательств для подтверждения этих заявлений".
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