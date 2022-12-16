https://ria.ru/20221216/kitay-1839219395.html
В Китае обнародован первый пятилетний план по современной логистике
В Китае обнародован первый пятилетний план по современной логистике - РИА Новости, 16.12.2022
В Китае обнародован первый пятилетний план по современной логистике
Канцелярия Госсовета КНР обнародовала первый План по развитию современной логистики на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), направленный на ускорение создания РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:04
2022-12-16T16:04
2022-12-16T16:04
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китай
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Канцелярия Госсовета КНР обнародовала первый План по развитию современной логистики на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), направленный на ускорение создания современной логистической системы и содействие высококачественному развитию.В документе подчеркивается необходимость сконцентрировать усилия на повышении уровня эластичности и безопасности цепочек производства и поставок, продвижении формирования современной логистической системы, повышении качества, эффективности и снижении издержек в отрасли современной логистики.Согласно документу, к 2025 году в Китае будет в основном построена современная логистическая система, которая адаптирует спрос и предложение, обеспечит внутреннюю и внешнюю взаимосвязанность, а также станет безопасной, эффективной, "умной" и "зеленой".План предусматривает работу по шести аспектам, включая ускорение интегрированного строительства ресурсов логистических узлов, создание крупных международных и внутренних логистических каналов, совершенствование современной системы логистических услуг, расширение цепочек стоимости логистических услуг, усиление обслуживающей роли современной логистики в обеспечении основных условий жизни населения, а также повышение возможностей реагирования на ЧП в сфере современной логистики.
https://ria.ru/20221215/kitay-1838900998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Канцелярия Госсовета КНР обнародовала первый План по развитию современной логистики на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), направленный на ускорение создания современной логистической системы и содействие высококачественному развитию.
В документе подчеркивается необходимость сконцентрировать усилия на повышении уровня эластичности и безопасности цепочек производства и поставок, продвижении формирования современной логистической системы, повышении качества, эффективности и снижении издержек в отрасли современной логистики.
Согласно документу, к 2025 году в Китае
будет в основном построена современная логистическая система, которая адаптирует спрос и предложение, обеспечит внутреннюю и внешнюю взаимосвязанность, а также станет безопасной, эффективной, "умной" и "зеленой".
План предусматривает работу по шести аспектам, включая ускорение интегрированного строительства ресурсов логистических узлов, создание крупных международных и внутренних логистических каналов, совершенствование современной системы логистических услуг, расширение цепочек стоимости логистических услуг, усиление обслуживающей роли современной логистики в обеспечении основных условий жизни населения, а также повышение возможностей реагирования на ЧП в сфере современной логистики.