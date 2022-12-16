https://ria.ru/20221216/kitay-1839219395.html

В Китае обнародован первый пятилетний план по современной логистике

В Китае обнародован первый пятилетний план по современной логистике - РИА Новости, 16.12.2022

В Китае обнародован первый пятилетний план по современной логистике

Канцелярия Госсовета КНР обнародовала первый План по развитию современной логистики на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), направленный на ускорение создания РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:04

2022-12-16T16:04

2022-12-16T16:04

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Канцелярия Госсовета КНР обнародовала первый План по развитию современной логистики на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), направленный на ускорение создания современной логистической системы и содействие высококачественному развитию.В документе подчеркивается необходимость сконцентрировать усилия на повышении уровня эластичности и безопасности цепочек производства и поставок, продвижении формирования современной логистической системы, повышении качества, эффективности и снижении издержек в отрасли современной логистики.Согласно документу, к 2025 году в Китае будет в основном построена современная логистическая система, которая адаптирует спрос и предложение, обеспечит внутреннюю и внешнюю взаимосвязанность, а также станет безопасной, эффективной, "умной" и "зеленой".План предусматривает работу по шести аспектам, включая ускорение интегрированного строительства ресурсов логистических узлов, создание крупных международных и внутренних логистических каналов, совершенствование современной системы логистических услуг, расширение цепочек стоимости логистических услуг, усиление обслуживающей роли современной логистики в обеспечении основных условий жизни населения, а также повышение возможностей реагирования на ЧП в сфере современной логистики.

https://ria.ru/20221215/kitay-1838900998.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай