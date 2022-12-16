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Эксперты прогнозируют оживление туррынка КНР на фоне смягчения мер по COVID - РИА Новости, 16.12.2022
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Эксперты прогнозируют оживление туррынка КНР на фоне смягчения мер по COVID
Эксперты прогнозируют оживление туррынка КНР на фоне смягчения мер по COVID - РИА Новости, 16.12.2022
Эксперты прогнозируют оживление туррынка КНР на фоне смягчения мер по COVID
После того, как на прошлой неделе китайские власти объявили о смягчениях противоэпидемических мер, эксперты туриндустрии фиксируют всплеск спроса на поездки –... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:06
2022-12-16T15:06
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". После того, как на прошлой неделе китайские власти объявили о смягчениях противоэпидемических мер, эксперты туриндустрии фиксируют всплеск спроса на поездки – как международные, так и внутри страны.Эта пара – настоящие любители путешествий. Но в последние 3 года увлечение пришлось поставить на паузу из-за пандемии. Последние послабления в противоэпидемической политике Китая стали для молодых людей настоящим облегчением и возможностью вернуться к любимому хобби.Любительница путешествий Мисс Мо: "После оптимизации мер реагирования на COVID-19 поездки становятся более удобными. Мы планируем немедленно отправиться в путешествие. Мы можем спланировать любую поездку по своему усмотрению. И, что более важно, нам больше не нужно беспокоиться о неожиданных карантинах во время поездки".В числе послаблений – отмена карантинов для граждан, совершающих поездки между провинциями и городами, а также закрытие приложения, отслеживавшего историю перемещений жителей. Эти изменения побуждают все больше жителей снова начать путешествовать. Но для полного восстановления, говорят эксперты отрасли, потребуется время.Генеральный менеджер сервиса бронирования билетов Trip.com Ли Дун: "Сразу после объявления о новых мерах объемы поиска авиабилетов на нашем сайте выросли более чем на 160%. А поисковые запросы, связанные с периодом китайского нового года, взлетели до самого высокого уровня за три года. Рынки требуют терпения и времени. Но можно с уверенностью сказать, что новые правила способствуют восстановлению и росту внутреннего рынка туризма".Специалисты говорят, что снятие коронавирусных ограничений будет способствовать росту числа поездок между провинциями и городами.
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китай, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19
15:06 16.12.2022
 

Эксперты прогнозируют оживление туррынка КНР на фоне смягчения мер по COVID

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкМужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". После того, как на прошлой неделе китайские власти объявили о смягчениях противоэпидемических мер, эксперты туриндустрии фиксируют всплеск спроса на поездки – как международные, так и внутри страны.
Эта пара – настоящие любители путешествий. Но в последние 3 года увлечение пришлось поставить на паузу из-за пандемии. Последние послабления в противоэпидемической политике Китая стали для молодых людей настоящим облегчением и возможностью вернуться к любимому хобби.
Любительница путешествий Мисс Мо: "После оптимизации мер реагирования на COVID-19 поездки становятся более удобными. Мы планируем немедленно отправиться в путешествие. Мы можем спланировать любую поездку по своему усмотрению. И, что более важно, нам больше не нужно беспокоиться о неожиданных карантинах во время поездки".
В числе послаблений – отмена карантинов для граждан, совершающих поездки между провинциями и городами, а также закрытие приложения, отслеживавшего историю перемещений жителей. Эти изменения побуждают все больше жителей снова начать путешествовать. Но для полного восстановления, говорят эксперты отрасли, потребуется время.
Генеральный менеджер сервиса бронирования билетов Trip.com Ли Дун: "Сразу после объявления о новых мерах объемы поиска авиабилетов на нашем сайте выросли более чем на 160%. А поисковые запросы, связанные с периодом китайского нового года, взлетели до самого высокого уровня за три года. Рынки требуют терпения и времени. Но можно с уверенностью сказать, что новые правила способствуют восстановлению и росту внутреннего рынка туризма".
Специалисты говорят, что снятие коронавирусных ограничений будет способствовать росту числа поездок между провинциями и городами.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКоронавирус COVID-19
 
 
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