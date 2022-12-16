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Кремль с большим интересом ознакомится с идеями Киссинджера, заявил Песков - РИА Новости, 16.12.2022
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Кремль с большим интересом ознакомится с идеями Киссинджера, заявил Песков
Кремль с большим интересом ознакомится с идеями Киссинджера, заявил Песков - РИА Новости, 16.12.2022
Кремль с большим интересом ознакомится с идеями Киссинджера, заявил Песков
Москва изучит инициативы бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по решению конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:54
2022-12-16T17:10
в мире
генри киссинджер
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва изучит инициативы бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по решению конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил востребованность опыта и таланта американского политика, особенно в таких острых ситуациях. Ранее Киссинджер в статье для издания Spectator изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности. Он предположил, что в этом конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в "новую структуру" для достижения согласия. При этом бывший госсекретарь назвал недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине. По его мнению, мирный процесс должен подразумевать в том числе "определение новой международной структуры, особенно для Центральной и Восточной Европы". Москва, в свою очередь, должна занять определенное место при таком порядке. Кроме того, политик выразил несогласие с идеями о том, что Россия после окончания конфликта должна остаться "бессильной", в том числе из-за ее вклада в мировое равновесие и исторической роли.При этом Киссинджер подчеркнул, что в случае если мир между Москвой и Киевом не удастся установить путем боевых действий или переговоров, необходимо рассмотреть вариант "самоопределения". По его словам, речь идет о референдумах на спорных территориях при участии международных наблюдателей. Помимо этого, экс-госсекретарь США отметил, что в рамках мирного процесса Украина окажется тем или иным образом связанной с НАТО. По его мнению, вариант нейтрального Киева больше не будет иметь значения.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, генри киссинджер, россия, сша, украина, spectator, нато, владимир путин, москва
В мире, Генри Киссинджер, Россия, США, Украина, Spectator, НАТО, Владимир Путин, Москва
12:54 16.12.2022 (обновлено: 17:10 16.12.2022)
 
Кремль с большим интересом ознакомится с идеями Киссинджера, заявил Песков

Песков: Кремль с интересом ознакомится с идеями Киссинджера по урегулированию на Украине

© AP Photo / Nick UtБывший государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Nick Ut
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва изучит инициативы бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по решению конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил востребованность опыта и таланта американского политика, особенно в таких острых ситуациях.

"Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было", — сказал Песков.

Ранее Киссинджер в статье для издания Spectator изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности. Он предположил, что в этом конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в "новую структуру" для достижения согласия. При этом бывший госсекретарь назвал недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Киссинджер назвал попытки США включить Украину в НАТО неразумными
По его мнению, мирный процесс должен подразумевать в том числе "определение новой международной структуры, особенно для Центральной и Восточной Европы". Москва, в свою очередь, должна занять определенное место при таком порядке. Кроме того, политик выразил несогласие с идеями о том, что Россия после окончания конфликта должна остаться "бессильной", в том числе из-за ее вклада в мировое равновесие и исторической роли.
При этом Киссинджер подчеркнул, что в случае если мир между Москвой и Киевом не удастся установить путем боевых действий или переговоров, необходимо рассмотреть вариант "самоопределения". По его словам, речь идет о референдумах на спорных территориях при участии международных наблюдателей.
Помимо этого, экс-госсекретарь США отметил, что в рамках мирного процесса Украина окажется тем или иным образом связанной с НАТО. По его мнению, вариант нейтрального Киева больше не будет иметь значения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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