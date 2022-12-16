https://ria.ru/20221216/kiev-1839093508.html

Кличко заявил о повреждениях в Киеве объектов инфраструктуры

Кличко заявил о повреждениях в Киеве объектов инфраструктуры - РИА Новости, 16.12.2022

Кличко заявил о повреждениях в Киеве объектов инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры и перебоях с водоснабжением во всех районах украинской столицы. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:41

2022-12-16T11:41

2022-12-16T11:41

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры и перебоях с водоснабжением во всех районах украинской столицы. "В связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Ранее мэр Киева сообщал о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева. В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф