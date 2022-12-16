https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html
Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко
Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко - РИА Новости, 16.12.2022
Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко
Метро остановилось в Киеве, поезда не ходят, станции работают как укрытия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:36
2022-12-16T11:36
2022-12-16T11:53
в мире
виталий кличко
киев
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779776_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f02c4a314c0b18bc71fe683ec73130f5.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Метро остановилось в Киеве, поезда не ходят, станции работают как укрытия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко."Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Ранее об этом сообщили украинские СМИ.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/elektrotrichestvo-1839089169.html
киев
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779776_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9697207e9bea33ef4fcee0051027dbab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
11:36 16.12.2022 (обновлено: 11:53 16.12.2022)
Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко
Мэр Киева Кличко сообщил об остановке движения метро на всех линиях