https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html

Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко

Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко - РИА Новости, 16.12.2022

Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко

Метро остановилось в Киеве, поезда не ходят, станции работают как укрытия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:36

2022-12-16T11:36

2022-12-16T11:53

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Метро остановилось в Киеве, поезда не ходят, станции работают как укрытия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко."Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Ранее об этом сообщили украинские СМИ.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221216/elektrotrichestvo-1839089169.html

киев

украина

харьковская область

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в мире, виталий кличко, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф