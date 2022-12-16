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Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко - РИА Новости, 16.12.2022
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Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко
Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко - РИА Новости, 16.12.2022
Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко
Метро остановилось в Киеве, поезда не ходят, станции работают как укрытия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:36
2022-12-16T11:53
в мире
виталий кличко
киев
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Метро остановилось в Киеве, поезда не ходят, станции работают как укрытия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко."Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Ранее об этом сообщили украинские СМИ.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев
украина
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в мире, виталий кличко, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
11:36 16.12.2022 (обновлено: 11:53 16.12.2022)
 
Метро остановлено в Киеве, станции работают как укрытия, сообщил Кличко

Мэр Киева Кличко сообщил об остановке движения метро на всех линиях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗакрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена
Закрытые двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Закрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Метро остановилось в Киеве, поезда не ходят, станции работают как укрытия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Ранее об этом сообщили украинские СМИ.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:26Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Днепропетровске остановились метро и электротранспорт
 
В миреВиталий КличкоКиевУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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