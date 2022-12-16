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В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/kiev-1839091464.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 16.12.2022
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:35
2022-12-16T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
украина
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК."Киев: из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", - говорится в сообщении энергокомпании в Telegram-канале.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах Киева.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839086043.html
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в мире, виталий кличко, киев, украина, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
11:35 16.12.2022
 
В Киеве ввели экстренные отключения света

Энергокомпания ДТЭК: в Киеве ввели экстренные отключения света

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.
"Киев: из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", - говорится в сообщении энергокомпании в Telegram-канале.
Киевский метрополитен - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:10
В Киеве частично остановилось метро
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах Киева.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
10:59Специальная военная операция на Украине
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоКиевУкраинаДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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