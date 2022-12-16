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В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 16.12.2022
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:35
2022-12-16T11:35
2022-12-16T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК."Киев: из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", - говорится в сообщении энергокомпании в Telegram-канале.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах Киева.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839086043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, киев, украина, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
В Киеве ввели экстренные отключения света
Энергокомпания ДТЭК: в Киеве ввели экстренные отключения света