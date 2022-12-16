https://ria.ru/20221216/kiev-1839091464.html

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 16.12.2022

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:35

2022-12-16T11:35

2022-12-16T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

киев

украина

дтэк

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Киеве введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК."Киев: из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", - говорится в сообщении энергокомпании в Telegram-канале.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах Киева.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221216/kiev-1839086043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, киев, украина, дтэк, вооруженные силы рф