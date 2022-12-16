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В Киеве частично остановилось метро - РИА Новости, 16.12.2022
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В Киеве частично остановилось метро
В Киеве частично остановилось метро - РИА Новости, 16.12.2022
В Киеве частично остановилось метро
Перебои со светом начались в Киеве, где ранее раздались несколько взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:10
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Перебои со светом начались в Киеве, где ранее раздались несколько взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей.В издании добавили, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" отключили свет.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, украина, в мире, страна.ua
Киев, Украина, В мире, Страна.ua
11:10 16.12.2022 (обновлено: 11:24 16.12.2022)
 
В Киеве частично остановилось метро

В Киеве частично остановились станции метро, поезда не ходят

© РИА Новости / В. ПавловКиевский метрополитен
Киевский метрополитен - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / В. Павлов
Киевский метрополитен. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Перебои со светом начались в Киеве, где ранее раздались несколько взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей.
В издании добавили, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" отключили свет.
В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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