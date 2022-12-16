https://ria.ru/20221216/kiev-1839084782.html
СМИ: в Киеве начались перебои со светом
СМИ: в Киеве начались перебои со светом - РИА Новости, 16.12.2022
СМИ: в Киеве начались перебои со светом
Перебои со светом начались в Киеве, где ранее раздались несколько взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:03
2022-12-16T11:03
2022-12-16T11:12
специальная военная операция на украине
киев
в мире
юрий романенко
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
страна.ua
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Перебои со светом начались в Киеве, где ранее раздались несколько взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей."В Киеве начал пропадать свет (у кого он был). Также слышны прилеты в южной части столицы, пишет политолог Юрий Романенко. Подтверждают это и жители Киева: "в Деснянском районе Киева снова взрыв, частично пропал свет", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.В издании добавили, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" отключили свет.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/vzryvy-1839085496.html
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РИА Новости
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киев, в мире, юрий романенко, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Юрий Романенко, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Страна.ua
11:03 16.12.2022 (обновлено: 11:12 16.12.2022)
СМИ: в Киеве начались перебои со светом
СМИ: в Киеве, где прогремели взрывы, начались перебои со светом