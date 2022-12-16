https://ria.ru/20221216/kiev-1839084782.html

СМИ: в Киеве начались перебои со светом

СМИ: в Киеве начались перебои со светом - РИА Новости, 16.12.2022

СМИ: в Киеве начались перебои со светом

Перебои со светом начались в Киеве, где ранее раздались несколько взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:03

2022-12-16T11:03

2022-12-16T11:12

специальная военная операция на украине

киев

в мире

юрий романенко

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

страна.ua

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Перебои со светом начались в Киеве, где ранее раздались несколько взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей."В Киеве начал пропадать свет (у кого он был). Также слышны прилеты в южной части столицы, пишет политолог Юрий Романенко. Подтверждают это и жители Киева: "в Деснянском районе Киева снова взрыв, частично пропал свет", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.В издании добавили, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" отключили свет.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщали о взрывах в Киевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов еще в нескольких областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221216/vzryvy-1839085496.html

https://ria.ru/20221216/doroga-1839085281.html

киев

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

киев, в мире, юрий романенко, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, страна.ua