https://ria.ru/20221216/khorvatiya-1839301840.html

Хорватия не поддержала обучение военных ВСУ на территории страны

Хорватия не поддержала обучение военных ВСУ на территории страны - РИА Новости, 16.12.2022

Хорватия не поддержала обучение военных ВСУ на территории страны

Парламент Хорватии не поддержал инициативу кабмина предоставить украинским военным возможность обучения на территории страны, сообщил телеканал HRT. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T20:11

2022-12-16T20:11

2022-12-16T20:11

в мире

россия

хорватия

украина

нато

оон

сергей лавров

зоран миланович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40080/73/400807319_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_61fdf50301299b180326a64a858d61f7.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Парламент Хорватии не поддержал инициативу кабмина предоставить украинским военным возможность обучения на территории страны, сообщил телеканал HRT.За идею правительства проголосовали 97 депутатов — на четыре меньше, чем необходимые для принятия инициативы две трети членов парламента.В конце ноября комитет хорватского сабора выступил в пользу предложения правительства. При этом перед заседанием председатель комитета по обороне Франко Видович покинул помещение, назвав обсуждение нарушением конституции, так как правительство не запросило одобрения у президента Зорана Милановича.Глава государства ранее выступил против инициативы, объяснив это рисками для принимающей тренировочные мероприятия стороны.В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров". Он отмечал, что тренировочные мероприятия, помимо Америки, проходят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839228779.html

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839288324.html

россия

хорватия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, хорватия, украина, нато, оон, сергей лавров, зоран миланович, сергей рябков