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В Харькове уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
В Харькове уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 16.12.2022
В Харькове уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российские войска уничтожили в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:09
2022-12-16T13:09
2022-12-16T13:19
специальная военная операция на украине
харьков
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вооруженные силы украины
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Рай-Александровка (ДНР) уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20221215/rassledovanie-1838974830.html
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харьков, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:09 16.12.2022 (обновлено: 13:19 16.12.2022)
В Харькове уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Минобороны: в Харькове уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ