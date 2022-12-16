https://ria.ru/20221216/kharkov-1839080221.html

В Харькове приостановили движение поездов в метро

В Харькове приостановили движение поездов в метро - РИА Новости, 16.12.2022

В Харькове приостановили движение поездов в метро

Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:46

2022-12-16T10:46

2022-12-16T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов."Временно приостановлено движение линиями Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении в Telegram-канале метро.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрывы раздаются на инфраструктурных объектах города.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221216/poltava-1839077614.html

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839073505.html

харьков

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, вооруженные силы рф