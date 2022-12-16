https://ria.ru/20221216/kharkov-1839080221.html
В Харькове приостановили движение поездов в метро
В Харькове приостановили движение поездов в метро - РИА Новости, 16.12.2022
В Харькове приостановили движение поездов в метро
Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:46
2022-12-16T10:46
2022-12-16T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов."Временно приостановлено движение линиями Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении в Telegram-канале метро.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрывы раздаются на инфраструктурных объектах города.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/poltava-1839077614.html
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839073505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ
10:46 16.12.2022 (обновлено: 10:47 16.12.2022)
В Харькове приостановили движение поездов в метро
Харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов