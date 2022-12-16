https://ria.ru/20221216/kharkov-1839076535.html

Харьков полностью обесточен

Харьков полностью обесточен - РИА Новости, 16.12.2022

Харьков полностью обесточен

Харьков остался без электроснабжения, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:31

2022-12-16T10:31

2022-12-16T10:56

специальная военная операция на украине

харьков

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Харьков остался без электроснабжения, сообщил мэр города Игорь Терехов.Ранее сообщалось, что в пятницу утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины."Харьков обесточен, но работают все "Пункти Незламності" ("пункты несокрушимости"), где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", - написал он в своем Telegram-канале.В городе также наблюдаются проблемы со связью, передает агентство УНИАН.

https://ria.ru/20221216/poltava-1839077614.html

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839073505.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьков, в мире, украина