https://ria.ru/20221216/kharkov-1839076535.html
Харьков полностью обесточен
Харьков полностью обесточен - РИА Новости, 16.12.2022
Харьков полностью обесточен
Харьков остался без электроснабжения, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:31
2022-12-16T10:31
2022-12-16T10:56
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Харьков остался без электроснабжения, сообщил мэр города Игорь Терехов.Ранее сообщалось, что в пятницу утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины."Харьков обесточен, но работают все "Пункти Незламності" ("пункты несокрушимости"), где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", - написал он в своем Telegram-канале.В городе также наблюдаются проблемы со связью, передает агентство УНИАН.
https://ria.ru/20221216/poltava-1839077614.html
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839073505.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина
10:31 16.12.2022 (обновлено: 10:56 16.12.2022)
Харьков полностью обесточен
Харьковское облэнерго сообщило, что город полностью обесточен